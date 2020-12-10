Sezgin Tanrıkulu polisimizi şehit eden katili savundu

10 Aralık 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:24

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta polis memuru Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş isimli katilin nasıl öldüğünü sordu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bir polisi şehit eden, bir kişiyi acımasızca öldüren katilin gözaltında işkence gördüğünü iddia eden Tanrıkulu "Zanlı arabada işkence görüyor, görüntüleri var polisler tarafından paylaşılmış. Ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında hayatını kaybediyor. Bakın bu çok ağır bir şey. Polisi şehit eden sağ bir yurttaş, zanlı, sanık, neyse katil... Nasıl öldü? Çıkın açıklayın. Evet katil, ölmesi mi lazım? İnfaz mı edilmesi lazım?" şeklinde konuştu.

Antalya'da işlediği korkunç cinayetin ardından kayıplara karışan Muhammet Karataş Kahramanmaraş'a gitmişti. Polis, katilin kaldığı otele baskın düzenlemişti. Silahla karşılık veren katil, bir polisi şehit etmiş, birisini yaralamıştı. Katil hastanede hayatını kaybetmişti.