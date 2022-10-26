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Politika

Sezgin Tanrıkulu şaşırtmadı! CHP'den PKK'ya yönelik operasyona kınama

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik 9 ilde yapılan operasyon CHP'yi rahatsız etti. Geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz konusu operasyonla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
Sezgin Tanrıkulu şaşırtmadı! CHP'den PKK'ya yönelik operasyona kınama
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Ankara merkezli 9 kentte, PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden, 11'i gözaltına alındı.

Bu operasyon, geçtiğimiz günlerde TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' iftirasına arka çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti.

'ONLAR GAZETECİ' DİYEREK ARKA ÇIKTI

Terör örgütü yandaşlarına 'gazeteci' diyerek arka çıkan Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah çeşitli illerde gazetecilere yönelik yapılan gözaltıları ve gözaltına alma biçimlerini kınıyorum. Sansür Yasası sonrası özgür basını zapturapt altına alma amacı taşıyan bu faşizan anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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