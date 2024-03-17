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Politika

Sinan Akçıl'dan sürpriz! 24 TV'de Altınok'un konuk olduğu programa katıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Sanatçı Sinan Akçıl canlı yayına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

17 Mart 2024 Pazar 23:28 - Güncelleme:
Sinan Akçıl'dan sürpriz! 24 TV'de Altınok'un konuk olduğu programa katıldı
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Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Sanatçı Sinan Akçıl canlı yayına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ'NİN AÇILIŞINDA SAHNE ALACAK

Sanatçı Sinan Akçıl, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da faaliyete geçirilecek olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış programında sahne alacağını belirtti.

Turgut Altınok, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışı ve Sinan Akçıl konserine ilişkin "Karanlık Ankara'yı aydınlatacağız" dedi.

Akçıl açılışa ve konsere tüm Ankaralıları davet ettiğini bir kez daha belirtti.

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