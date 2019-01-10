Sinan Ateş kimdir, kaç yaşında? Ülkü Ocakları Başkanı Şahin Ateş nereli?

Sinan Ateş kimdir, nereli sorusu Ülkü Ocakları Başkanı olmasının ardından merak ediliyor. Sinan Ateş eğitimi, kariyeri nasıldır? MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin onayıyla Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan boşalan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yeni Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. Vatandaşlar Sinan Ateş’in hayatı ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. 1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti. 2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı 2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı 2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı 2007’den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı görevini yürütüyor.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI OLDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin onayıyla Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan boşalan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yeni Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı.

2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı

2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı

2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı

2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı

2007'den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın danışmanlığı