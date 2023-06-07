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Politika

Sinan Oğan'dan muhalefete tepki: Ailemi tehdit ettiler

28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, katıldığı bir programda, kendisine ve ailesine yönelik yapılan tehdit ve hakaretlere çok sert tepki gösterdi. Aile üyelerinin tehdit edildiği ifade eden Oğan, 'Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler.' diyerek muhalefete seslendi.

7 Haziran 2023 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
Sinan Oğan'dan muhalefete tepki: Ailemi tehdit ettiler
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14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, muhalefet tarafından ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldı. Oğan, Haber Global'de yaptığı açıklamada seçim sürecinde eşinin ve çocuklarının tehdit mesajları aldığını açıkladı.

"TEHDİT VE HAKARET MAİLLERİ GELDİ"

Muhalefetin sözde demokrasi anlayışının yanlış olduğunu ifade eden Oğan, "Bir adayın çekilmesi gerektiğini söylemek dahi demokrasinin ruhu aykırı. Bir taraftan sevgi pıtırcığı gibi gözüküp öte yandan rakiplerinize tahammül edemiyorsanız daha iktidarda değilken mahalle baskısıyla, linç kültürüyle benim çocuklarıma kadar tehdit ve hakaret mailleri geldi." dedi.

"HİÇ UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Eşinin, oğlunun ve kızını sosyal medyada da tehdit edildiğini söyleyen Oğan şunları kaydetti: "Hiç utanmıyor musunuz? Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Kendilerine çeki düzen versinler."

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