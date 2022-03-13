Singapur Büyükelçisi Tow: Türkiye ile ilişkilerimiz sorunsuz

IHA 13 Mart 2022 Pazar 11:23 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 11:24

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Türkiye'ye dair ilk izlenimlerini, Türkiye-Singapur ilişkilerini ve günlük yaşantısını İHA muhabirine anlattı.

25 yıldır devlet memuru olarak görev yaptığını söyleyen Tow, "Diplomat olarak ise farklı ülkelerde bulundum; Türkiye'ye gelmeden önce New York ve Yeni Delhi'de görev yaptım. İnsan olarak da, aile odaklı olduğumu söyleyebilirim. Ailemle vakit geçirmekten keyif alırım. Aynı zamanda seyahat etmekten ve yeni arkadaşlıklar kurmaktan da hoşlanırım" diye konuştu.

Genellikle meraklı biri olduğunun altını çizen Tow, seyahat etmekten hoşlandığını söyledi. Seyahat etmediği zamanlarda vaktinin çoğunu ailesiyle geçirdiğini bildiren Tow, "6 yaşında, küçük bir oğlum var, bu nedenle onunla ve eşimle mümkün olduğunca fazla vakit geçirmek benim için büyük bir keyif. Evde oturmaktan, beraber yemek yapmaktan ve aile olarak zaman geçirmekten hoşlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE TANTUNİ YEMEKTEN KEYİF ALIYORUM AYRICA ÜLKENİZE HAS DONDURMANIZI DA ÇOK SEVEREK YİYORUM"

Türkiye'ye dair ilk izlenimlerine ilişkin Tow, "Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum; ilk izlenimim de bu olmuştu. Sıcakkanlı ve misafirperver insanları açısından güzel; farklı kültürlerin çok ilginç bir mozaiği olan kültürü ve tarihi açısından güzel; coğrafyası, gezilip görülecek yerleri açısından güzel ve yemekleri ve mutfağı açısından güzel. Türkiye'ye dair ilk izlenimim bu; pek çok güzelliğin bir arada olduğu bir yer" diye konuştu.

Tow, Türkiye'de birkaç favori yemeğinin olduğunu dile getirerek, "Kebaplar dışında, özellikle tantuni yemekten keyif alıyorum. Ayrıca ülkenize has dondurmanızı da çok severek yiyorum" dedi.

"OTOBÜSLERDE YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ YAPAN GÖREVLİLERİN OLMASINA ŞAŞIRMIŞTIM"

Türkiye'yi ilk kez 1995 yılında öğrenciliği zamanında ziyaret ettiğini anlatan Büyükelçi Tow şunları söyledi:

"Tatil amaçlı gerçekleştirdiğim o ziyaret sırasında ülkeyi otobüsle dolaşmıştım. O günlerde otobüs çok popüler bir taşıttı. İstanbul'dan otobüse binip Efes'e, Pamukkale'ye ve birkaç başka yere gitmiştim ve otobüslerin üzerinde 'Sigara içilmeyen klimalı otobüs' ibaresi bulunmasına rağmen otobüsteki herkes sigara içiyordu; bunu çok ilginç bulmuştum. Fakat tek hatırladığım bu değil; otobüslerde yiyecek-içecek servisi yapan görevlilerin olmasına da şaşırmıştım. 1995 yılı için bunun inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünmüştüm. Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşırken ise tanıklık ettiğim tarih ve kültür muhteşemdi. Özellikle de, 1995 yılında gerçekleştirmiş olduğum o ilk ziyaretten beri en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul."

"TÜRKİYE-SİNGAPUR İLİŞKİLERİ SORUNSUZ"

Singapur ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiyi de değerlendiren Tow, "Biz buna 'sorunsuz' da diyoruz; ülkelerimiz arasında süregelen hiçbir sorun veya mesele yok. Fakat biz ilişkilerimizde hep ileriye dönük bir tutum takınıyoruz. Ticaretin büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum ve geçen yıl yüzde 40'tan fazla bir artış kaydederek 1,71 milyar Amerikan doları ile Türkiye ile Singapur arasında rekor düzeyde ticaret rakamlarına ulaştık. Ayrıca, Türkiye ile dengeli bir ticarete sahibiz; yani karşılıklı fayda sağlayan, eşit bir ticaret dengemiz var ki, bu çok iyi. Kültürel anlamda, daha önce bahsettiğim gibi, daha iyi insanlar arası ilişkiler vasıtasıyla güçlendirmeye gayret ettiğimiz eski bir ilişkiye sahibiz. Ve tabii ki, siyasi anlamda da liderlerimizin birbirleriyle iyi ilişkileri var. Yani, birlikte yapabileceğimiz daha pek çok şey var ama temelin; tabanın kusursuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.