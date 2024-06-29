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Politika

Singapur'da verimli temas! Bakan Şimşek: Mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık

Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'FATF'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık' dedi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Singapur'da verimli temas! Bakan Şimşek: Mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarını belirtti. Bakan Şimşek, "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singapur temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Singapur'da verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine, istikrar ve reform programlarının olumlu sonuçlarını sunduklarını anlattı.

Şimşek, "Devlet Başkanı, Kıymetli Dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. FATF'ın Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

  • Singapur
  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • FATF Genel Kurulu

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