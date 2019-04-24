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'Siparişle kabine değişmez'

Başkan Erdoğan: Medya veya birileri istedi diye kabine değişikliğine gidecek olursak bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. 

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Başkan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Şeref Salonu’ndaki resepsiyona katıldı. YSK’nın KHK ile ilgili verdiği karara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. 

NİHAİ KARARI BEKLEYECEĞİZ

Erdoğan, “Ben o karara yönelik bir yoruma girmeyeyim. Şuanda aklımda kaldığı kadarıyla 9 maddede itiraz vardı. Şimdi diğer 8 üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. O, 8 maddenin de incelenmesini izliyoruz. Onlar da çok ciddi başlıklar. Onlar incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz. Ama şimdi, KHK’larla ilgili bu tür kararı verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok” diye konuştu. 

TÜRKİYE İTTİFAKI...

MHP lideri Bahçeli’nin Türkiye İttifakı açıklaması ile ilgili soru üzerine Erdoğan, “Bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Benim Türkiye İttifakı ile ilgili kastım, cumhurdan kastımız nedir? Tüm Türkiye’dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı’nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız ama, 82 milyonun biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak topluyoruz. Kastımız budur” açıklamasını yaptı. 

BÖYLE BİR ADETİM YOK 

Gazetecilerin “Kabine revizyonu olacak mı?” sorularına ilişkin konuşan Erdoğan, “Medya istedi diye veya birileri istedi diye kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlık. Bugüne kadar bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız, ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok” dedi.  “ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme olacak mı?” sorusuna ise Erdoğan, “Şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bugünlerde olabilir” yanıtını verdi. 

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

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