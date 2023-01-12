Şirin Payzın'dan Davutoğlu'na tepki: Böyle bir özgüven nereden geldi?

Altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nın ülkeyi yönetmeye dair kullandığı sözlerine tepkiler devam ediyor. Davutoğlu'nu CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de eleştiren Şirin Payzın, "Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atandı" dedi

'ÖZGÜVEN NEREDEN GELİYOR?'



Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Payzın, "Yani bu bilmiyorum Sayın Davutoğlu'na böyle bir özgüven nereden geldi? Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde bir. Yüzde birlik bir partinin genel başkanı olarak konuşmak durumunda. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Davutoğlu hala kendisini AK Parti'nin içindeki Başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor" dedi.

'ATANMIŞ BAŞBAKAN'



Payzın sözlerine, "Oysa Savun Davutoğlu'na şunu hatırlatmamız gerekiyor ki Sayın Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Sayın Davutoğlu Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atandı. Dolayısıyla şu anda onun bir seçime girip nasıl bir sonuç alacağını henüz bilmiyoruz. Burada altılı masada konuşulmaması meselesi değil. Mesele Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapıyor olması. Sorun burada. Altılı masada konuşuyorlardır. Aynı fikirde olmuyorlardır. Konuşmuşlardır, konuşmamışlardır. ya sonuçta Ahmet Davutoğlu'nun sürekli çıkıp seçmeni umutsuzluğa sürükleyecek bir trendi oluştu" şeklinde devam etti.