Şırnak'ta bir terörist teslim oldu

AA 06 Ekim 2020 Salı 18:31 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 18:46

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği, ikna yoluyla bir teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde teslim olan teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, teslim olan teröristle birlikte yıl başından bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173'e yükseldiği kaydedildi.