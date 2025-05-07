Ziyaret, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini iletmek için Meclis Tören Salonu'nda bulunduğu sırada gerçekleşti.

DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı için Meclis'te taziye programı düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in taziye programında konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye için başlatılan sürece değerli katkılar sunmuştur. Bu değerler bizim için vasiyet anlamı taşıyor. Türkiye onu hep barıştan kardeşlikten yana bir figür olarak hatırlayacaktır. Bu kişiliğinin ötesinde de entelektüel, dost, arkadaş kimliğiyle tanıyanların hatırlayacağı önemli bir şahsiyettir. Allah rahmet eylesin.