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Politika

Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Sessizlikleri Gazze'deki ateşi büyütüyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

20 Ekim 2023 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Sessizlikleri Gazze'deki ateşi büyütüyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini vurguladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Abdulfettah es-Sisi
  • Gazze

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