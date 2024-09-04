Sisi: Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, önemli açıklamalarda bulundu.

Sisi'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Sözümün başında bana karşı gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Birçok alanda ortak adım atma kararı aldık. İki ülke arasındaki ticaretin artırılması ortak hedefimiz arasında."

"(Türkiye'ye) Bu ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir"

"(Türkiye'yle) Özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışma kararı aldık"



"Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz için daha yoğun çalışmalıyız"



"Türk yatırımcılara sunduğumuz olanaklar da önemli husustur. Gazze'ye gönderilen yardımları ulaştırmak için elimizden geleni yapmaktayız."



"Suriye meselesini de ele aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz."

"Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında sorunların çözülmesini ele aldık."