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Politika

Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan'ı tebrik etti.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
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Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Mısır Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Husam Zater'in yanı sıra Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Vali Hamid katıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, yaptığı konuşmada, Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliğinin büyüyerek gelişeceğini ifade etti.

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