Sistemin 1. yılında  röntgeni çekilecek 

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’ın İstanbul’da AK Parti milletvekilleriyle ikincisini gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantının ardından açıklamalar yaptı. Toplantıya 9 ilden milletvekilinin katıldığını kaydeden Çelik, toplantı formatının bir AK Parti geleneği ve bilinen bir format olduğunu, çok sık şekilde yaptıklarını ancak farklı haberler çıktığı için açıklama ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Bu toplantıların Çarşamba ve Perşembe günü de yapılacağı bilgisini veren Çelik, sonbahara doğru da Kızılcahamam kampının gerçekleştirileceğini söyledi. Çelik, şunları belirtti:

SORULARI CEVAPLIYOR

“Bu arada Cumhurbaşkanımızın seçimde yüksek başarı gösterenden başlayarak illeri, büyükşehirleri ziyaret şeklinde bir program söz konusu. Bu toplantılar üç çerçevede oluyor. Cumhurbaşkanımız en başta geçtiğimiz dönemle ilgili kış dönemi, seçim konularıyla iç ve dış politika konularıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Kısa bir değerlendirme olup, milletvekillerimize daha çok zaman ayırmak istiyor. Daha sonra milletvekillerimiz illerinin sorunları olabilir, iç, dış politikaya ilişkin değerlendirmeleri olabilir bunları paylaşıyorlar. Bunların içerisinde değerlendirme, analiz söz konusu olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza yönelik sorular da olabiliyor.”

Bunlar değerlendirildikten sonra söz isteyen milletvekillerine belirli bir süre ayrıldığını, Erdoğan’ın toplantının sonunda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiğini aktaran Çelik, “Tabii biz ilk toplantıyı yaptığımızda aslında bir AK Parti geleneği ama bazı haberler çıktı. Onun içerisinde bir sürü spekülasyon çıktı. Tabii bu toplantıyla ilgili çıkan haberlerin yüzde 90’ına yakınının toplantıda konuşulmayan şeyler olduğunu ifade edebilirim.” diye konuştu. Başkan Erdoğan’ın, yaklaşık 4 saatini bu toplantıya ayırdığına işaret eden Çelik, Erdoğan’ın toplantıya sadece bir kere ara verdiğini, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüklerini kaydetti. Çelik, “Genel olarak bu çerçevede gerçekleşen bir toplantıdır. Yani bir AK Parti geleneği bir kere daha icra edilmiş oluyor” dedi.

Çelik “Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci yılı değerlendirildi mi” sorusuna, son grup toplantısında Erdoğan’ın verdiği sistemin ölçülmesi talimatını muhalefet partilerinin sanki sisteminin kendisi gözden geçiriliyormuş gibi algıladığı cevabını vererek şöyle dedi:

VERİMLİLİK ÇALIŞMASI

“Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokraside uyum sorunu var ise bu tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp bunun bir röntgeni çekilecek. Önemli olan sistemin hızlı ilerlemesi. Sistemin birinci yılına geldiğimiz çeşitli noktalarda tıkanıklık, yavaş işleyen noktalar varsa bunlara nasıl müdahale edilir ile ilgili bir çalışma yapılacak.”Muhalefetin bir verimlilik çalışmasını sistem tartışmasına çevirmeye çalıştığını söyleyen Çelik “Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Bu sistem milletin kararıyla hayata geçmiştir. Milli iradeye saygı duyanların, bu sistem değişikliğini de saygıyla karşılaması gerekir” diye konuştu.