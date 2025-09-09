Partisi içerisindeki çekişmeleri ve yolsuzlukları örtbas etmek için elinden gelen her fırsatı değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı basını üzerinden şikayet ve tehdit etmekten de geri durmuyor.

Sadece Batı medyasıyla kamlayan, Uzak Doğu ülkelerindeki medya kuruluşlarına da Türkiye aleyhinde demeçler veren Özel, İngiliz dergisi Financial Times'a bir röportaj daha verdi.

İngiliz dergisi Financial Times'a verdiği bir röportajda hükümeti hedef alan Özel, "Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, son seçimde birinci çıkmış, tüm anketlerde önde olan CHP'ye açık bir müdahale söz konusu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ALENEN TEHDİT ETTİ

Daha önceden de boykot çağrısında bulunan ve Türk ekonomisini açıkça hedef alan Özgür Özel, hayatı durma noktasına getireceklerini ve etkili sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını söyledi.