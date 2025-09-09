İSTANBUL 28°C / 19°C
Politika

''Sivil itaatsizlik'' tehdidi... Özgür Özel yine İngilizlere şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet ederek tehditler savurdu. Daha önceden boykot çağrısında bulunarak Türk ekonomisini açıkça hedef alan Özgür Özel, İngiliz dergisi Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit ederek hayatı durma noktasına getireceklerini ve etkili sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 15:05 - Güncelleme:
''Sivil itaatsizlik'' tehdidi... Özgür Özel yine İngilizlere şikayet etti
Partisi içerisindeki çekişmeleri ve yolsuzlukları örtbas etmek için elinden gelen her fırsatı değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı basını üzerinden şikayet ve tehdit etmekten de geri durmuyor.

Sadece Batı medyasıyla kamlayan, Uzak Doğu ülkelerindeki medya kuruluşlarına da Türkiye aleyhinde demeçler veren Özel, İngiliz dergisi Financial Times'a bir röportaj daha verdi.

İngiliz dergisi Financial Times'a verdiği bir röportajda hükümeti hedef alan Özel, "Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, son seçimde birinci çıkmış, tüm anketlerde önde olan CHP'ye açık bir müdahale söz konusu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ALENEN TEHDİT ETTİ

Daha önceden de boykot çağrısında bulunan ve Türk ekonomisini açıkça hedef alan Özgür Özel, hayatı durma noktasına getireceklerini ve etkili sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını söyledi.

On milyonlarca kişiyi sokağa çıkarabileceklerini de söyleyen Özel, AK Parti'nin buna karşılık önlem almaması için ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

