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Sivillere roketli saldırı

Terör örgütü PYD, sınır ilçelerimizdeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Nusaybin ve Ceylanpınar’a roketli saldırılar düzenleyen teröristler Cerablus’ta da sivillerin sığındığı kampı vurdu.

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Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasına yönelik Barış Planı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinde bulunan YPG’li teröristler tarafından roketler atıldı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu’na, biri Yeşilkent Mahallesi’nde bulanan Doğan Sitesi’ndeki 5’inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Terör örgütü Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine de roket atışı gerçekleştirdi. 2 roketin düştüğü Ceylanpınar’da 2 evde hasar oluştu. YPG/PKK, Suriye’nin Cerablus kentinde de sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu. Saldırıda 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.      

OKULLAR TATİL

Öte yandan PYD’nin hedef aldığı sınır ilçelerinde okullar tatil edildi. Akçakale, Ceylanpınar, Suruç’taki tüm okullar, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi. Nusaybin ve Kızıltepe’de ise eğitime bir gün ara verildi.      

Külliye’de koordinasyon toplantısı   

Başkan Erdoğan başkanlığında “Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı” yapıldı. Cumhurbaşkanlığından, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ın  Erdoğan’a harekata ilişkin bilgi verdiği ana ait fotoğraf da paylaşıldı. 

MSB: Hedef sadece teröristler

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta sadece teröristlerin hedef alındığı bildirdi: Sivillerin ve tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.   

Sivilleri katletmek PKK’nın sicilidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, HDP’nin kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ettiğini ve “Türkiye’nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğu” iddiasında bulunduğunu belirtti. Çelik, “PKK/YPG/PYD’nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK’nın sicilidir” ifadelerini kullandı.    

HDP’li vekilden Meclis’te ihanet

TBMM Genel Kurulunda, HDP’nin, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin ifadeleri Genel Kurulda tepkiye neden oldu. 

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: Bugün savaş ve işgal başlamış durumda ve Mecliste bu alkışlanıyor. Bu işgalin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Böyle bir zamanda bu ülkenin ordusuna, askerine işgalci demek ne vekillikle ne de vatandaşlıkla asla bağdaşmaz. Bu konuşma Kürtleri bile yok etmeye çalışan PKK’nın konuşmasının ta kendisi.

HDP: İşgal girişimi başladı 

Barış Pınarı Harekatı terör sevicilerini çılgına çevirdi. Operasyonun başlaması sonrası açıklama yapan HDP, sınırımızdaki terör temizliğini “işgal” olarak nitelendirdi. HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı” ifadeleri kullanıldı.

AB, PKK safında: Harekat dursun

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Barış Pınarı Harekatı’nın durdurulmasını istedi. Juncker, “Türkiye’nin güvenlik kaygılarına rağmen Türkiye’ye  operasyonu durdurma çağrısında bulunuyorum. Eğer Türkiye’nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB’de bunun masraflarını karşılamasını beklemesin” dedi.  

NATO: Türkiye’nin kaygıları meşr

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili “Türkiye’nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin ölçülü olacağına inanıyorum” dedi.  Stoltenberg,  “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı” vurgusunda bulundu.

Trump bu kez ‘İşgal’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemediğini söyledi. Trump, Türkiye’nin, “Suriye’yi işgal ettiğini” savunarak, “Operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye’ye açıkça belirttik” dedi. 

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