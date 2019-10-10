Sivillere roketli saldırı

Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasına yönelik Barış Planı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınır hattında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinde bulunan YPG’li teröristler tarafından roketler atıldı. Atılan 9 roketten çoğu boş arazilere, biri Yıldırım İlkokulu’na, biri Yeşilkent Mahallesi’nde bulanan Doğan Sitesi’ndeki 5’inci katta bulunan daire ve bir karakola isabet etti. Terör örgütü Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine de roket atışı gerçekleştirdi. 2 roketin düştüğü Ceylanpınar’da 2 evde hasar oluştu. YPG/PKK, Suriye’nin Cerablus kentinde de sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu. Saldırıda 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

OKULLAR TATİL

Öte yandan PYD’nin hedef aldığı sınır ilçelerinde okullar tatil edildi. Akçakale, Ceylanpınar, Suruç’taki tüm okullar, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi. Nusaybin ve Kızıltepe’de ise eğitime bir gün ara verildi.

Külliye’de koordinasyon toplantısı