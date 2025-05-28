İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2025 Çarşamba / 1 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0871
  • EURO
    44,1919
  • ALTIN
    4141.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Siyasal İletişim Uzmanı Aktay'dan Özel'e: İmamoğlu soruşturmasını sahipleniş şekli soru işareti doğuruyor
Politika

Siyasal İletişim Uzmanı Aktay'dan Özel'e: İmamoğlu soruşturmasını sahipleniş şekli soru işareti doğuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması peşi sıra gelen gözaltı dalgalarıyla gündemin sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütmeye çalıştıkları algı oyunları dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu soruşturmasını adeta kan davası haline getirmesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. 24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında Özel'e ilişkin sorulan soru, gündeme damga vurdu.

24 TV28 Mayıs 2025 Çarşamba 21:54 - Güncelleme:
Siyasal İletişim Uzmanı Aktay'dan Özel'e: İmamoğlu soruşturmasını sahipleniş şekli soru işareti doğuruyor
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması, siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında Siyasal İletişim Uzmanı Nur Tuğba Aktay, sürece dair yaptığı değerlendirmede, "Delillerle ilerleyen bir soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanının konulara hakim olması üzerinden bir algıya çevirmeye çalışıyorlar" dedi.

Aktay, bu durumu CHP'nin siyasi manevrası olarak yorumladı.

"İMAMOĞLU SORUŞTURMASINI SAHİPLENİŞ ŞEKLİ SORU İŞARETİ DOĞURUYOR"

Nur Tuğba Aktay, özellikle CHP'nin soruşturmayı sahiplenme tarzına dikkat çekti. Aktay, şunları kaydetti:

"İmamoğlu'nun kişisel soruşturmasını böylesine gözü karartırcasına sahiplenmek, benim aklıma şu soruyu getiriyor: O zaman Özgür Özel de bu soruşturmanın bir parçası mı?"

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.