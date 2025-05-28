Siyasal İletişim Uzmanı Aktay'dan Özel'e: İmamoğlu soruşturmasını sahipleniş şekli soru işareti doğuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması, siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında Siyasal İletişim Uzmanı Nur Tuğba Aktay, sürece dair yaptığı değerlendirmede, "Delillerle ilerleyen bir soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanının konulara hakim olması üzerinden bir algıya çevirmeye çalışıyorlar" dedi.

CHP'NİN İMAMOĞLU GÜNDEMİ



Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay (@nurtugbaaktay): Böylesine körü körüne sahiplenme benim aklıma şunu getiriyor: O zaman Özgür Özel de bu soruşturmanın bir parçası.#AçıkGörüş pic.twitter.com/ToDNUrkQ85 — 24 TV (@yirmidorttv) May 28, 2025

Aktay, bu durumu CHP'nin siyasi manevrası olarak yorumladı.

"İMAMOĞLU SORUŞTURMASINI SAHİPLENİŞ ŞEKLİ SORU İŞARETİ DOĞURUYOR"

Nur Tuğba Aktay, özellikle CHP'nin soruşturmayı sahiplenme tarzına dikkat çekti. Aktay, şunları kaydetti:

"İmamoğlu'nun kişisel soruşturmasını böylesine gözü karartırcasına sahiplenmek, benim aklıma şu soruyu getiriyor: O zaman Özgür Özel de bu soruşturmanın bir parçası mı?"