Gençlik Kuruluşları Birliği, 6-8 Eylül tarihinde Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beyin ev sahipliğinde üye 29 gençlik kuruluşunun katılımıyla ve “Türkiye’nin Geleceği” temasıyla Türkiye’deki her meselenin masaya yatırıldığı bir Gençlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş birer konuşma yaptı. Büyükgümüş konuşmasında bir kaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan ve FETÖ’nün tezlerinin söze döküldüğü “Susamam” adlı rap müzik parçasını dolaşıma sokanlara gönderme yaparak, “15 Temmuz’da kahvelerini yudumlayanlar, millet sokağa çıkıp darbecilere karşı canını ortaya koyarken susanlar bugün çıkmış susamam” diyor dedi.

MEYDAN OKUMALAR

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise gençlere bırakmak zorunda olduğumuz ‘Büyük ve güçlü Türkiye ideali’nden söz ederek bunun gereği olarak önümüzde duran ödevlerden ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu meydan okumalardan söz etti. Daha sonra zirve süresince Numan Kurtulmuş, gazetecilerle sohbet etme imkanı da oldu. Doğal olarak laf muhalefetin erken seçimi tahrik edici hareketlerine, 31 Mart seçimlerinden çıkartılan derslere, AK Parti’den ihraçlar ve yeni parti kurma hevesinde olanlara, vekil başkan atanan belediyelere, Diyarbakır HDP il binası önünde HDP aracılığıyla dağa gönderilen çocukları için eylem yapan annelere geldi. İşte AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un gündemle ilgili önemli açıklamaları:

“AK Parti ‘o ya da bu ne yapıyor’a değil biz ne yapmalıyız, ona odaklanmış durumda. Bu anlamda kuşatıcılık, yerli ve milli olma, demokratikleşme, katılımcılık bu değerlerimizi daha da tahkim etmek için çalışmalar yürütmeliyiz.”

BİRİNCİ PARTİYİZ

“Siyasette bir boşluk yok, AK Parti’nin kurulduğu şartlara benzer bir durum söz konusu değil. AK Parti hala birinci parti ve kendinden sonra gelen partiden yüzde 50 daha fazla oya sahip. Bu anlamda yeni parti kurma hevesinde olanlar yeni bir parti inşa etmekten çok muhalefet bloğunu yüzde 50+1’e taşıyacak şekilde AK Parti’den bir şey koparabilir miyim diye bakarlar ancak. Nitekim Meral Akşener de bunu çok net söyledi; “Bizim ulaşamadığımız seçmene ulaşabilirler” dedi. Bizim Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi daha bağımsız ve güçlü kılmak gibi bir ortak çabamız, vizyonumuz var. Muhalefet bloğunu bir arada tutan politik ajanda ise sadece Erdoğan düşmanlığı. Ki bu düşmanlık da Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi tutmak istediği bağımsız dış politika vizyonu ve sergilediği iradeden rahatsız olan dış aktörlerde destekleniyor. Yani oralardan güç alıyorlar.”