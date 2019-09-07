Siyasette bir boşluk yok
Gençlik Zirvesi’nde konuşan Kurtulmuş: AK Parti hala birinci parti ve kendinden sonra gelen partiden yüzde 50 daha fazla oya sahip. Siyasette bir boşluk yok, AK Parti’nin kurulduğu şartlara benzer bir durum söz konusu değil.
- HALİME KÖKCE
Gençlik Kuruluşları Birliği, 6-8 Eylül tarihinde Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beyin ev sahipliğinde üye 29 gençlik kuruluşunun katılımıyla ve “Türkiye’nin Geleceği” temasıyla Türkiye’deki her meselenin masaya yatırıldığı bir Gençlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş birer konuşma yaptı. Büyükgümüş konuşmasında bir kaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan ve FETÖ’nün tezlerinin söze döküldüğü “Susamam” adlı rap müzik parçasını dolaşıma sokanlara gönderme yaparak, “15 Temmuz’da kahvelerini yudumlayanlar, millet sokağa çıkıp darbecilere karşı canını ortaya koyarken susanlar bugün çıkmış susamam” diyor dedi.
MEYDAN OKUMALAR
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise gençlere bırakmak zorunda olduğumuz ‘Büyük ve güçlü Türkiye ideali’nden söz ederek bunun gereği olarak önümüzde duran ödevlerden ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu meydan okumalardan söz etti. Daha sonra zirve süresince Numan Kurtulmuş, gazetecilerle sohbet etme imkanı da oldu. Doğal olarak laf muhalefetin erken seçimi tahrik edici hareketlerine, 31 Mart seçimlerinden çıkartılan derslere, AK Parti’den ihraçlar ve yeni parti kurma hevesinde olanlara, vekil başkan atanan belediyelere, Diyarbakır HDP il binası önünde HDP aracılığıyla dağa gönderilen çocukları için eylem yapan annelere geldi. İşte AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un gündemle ilgili önemli açıklamaları:
“AK Parti ‘o ya da bu ne yapıyor’a değil biz ne yapmalıyız, ona odaklanmış durumda. Bu anlamda kuşatıcılık, yerli ve milli olma, demokratikleşme, katılımcılık bu değerlerimizi daha da tahkim etmek için çalışmalar yürütmeliyiz.”
BİRİNCİ PARTİYİZ
“Siyasette bir boşluk yok, AK Parti’nin kurulduğu şartlara benzer bir durum söz konusu değil. AK Parti hala birinci parti ve kendinden sonra gelen partiden yüzde 50 daha fazla oya sahip. Bu anlamda yeni parti kurma hevesinde olanlar yeni bir parti inşa etmekten çok muhalefet bloğunu yüzde 50+1’e taşıyacak şekilde AK Parti’den bir şey koparabilir miyim diye bakarlar ancak. Nitekim Meral Akşener de bunu çok net söyledi; “Bizim ulaşamadığımız seçmene ulaşabilirler” dedi. Bizim Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi daha bağımsız ve güçlü kılmak gibi bir ortak çabamız, vizyonumuz var. Muhalefet bloğunu bir arada tutan politik ajanda ise sadece Erdoğan düşmanlığı. Ki bu düşmanlık da Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi tutmak istediği bağımsız dış politika vizyonu ve sergilediği iradeden rahatsız olan dış aktörlerde destekleniyor. Yani oralardan güç alıyorlar.”
DAVAYI KAYBETMEDİK
“AK Parti iddiasını, davasını, istikametini, iradesini kaybetmiş bir parti değil. Bir kaç tane belediye başkanlığı kaybetti. Oralarda da meclisleri değil başkanlık makamlarını kaybetti. Ama biz o günden beri bu konuyu çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız diyor, “Hiç kimse hatadan münezzeh değildir.” Hayatında bir kez AK Parti’ye oy vermiş olanların oranı yüzde 65. Suçu seçmende aramayız. Bu insanlara karşı ne hata yaptık ona bakarız. Biz bunları geri kazanabiliriz. Kürt vatandaşlarımızdan en çok oy alan parti hala AK Parti’dir. Bizim politik çizgimiz Türkiye’nin barış, huzur, birlik ve beraberlik içinde olmasıdır. Bugün PYD konusunda diretmekten vazgeçsek, bugün Doğu Akdeniz de sondaj yapmaktan vazgeçsek bizden iyisi olmaz. Ama bunlar Türkiye’nin milli menfaatleriyle ilgili konulardır ve biz bu konularda muhalefete de Türkiye ittifakı olmayı teklif ediyoruz. Ama maalesef PYD’yi mazur gören, Doğu Akdeniz’de yapılmak isteneni görmezden gelen bir siyasi çizgi bizim için izah edilebilir değildir.”
HDP İZAH EDEMEZ
“Diyarbakır’da annelerin başlattığı eylem çok anlamlı. Anneler “Çocuklarımız önce HDP’ye gitmeye başladı sonra da oradan daha gönderildiler” diyor. HDP bunu izah edemez.”
TEHDİT DİLİ KABUL EDİLEMEZ
“(AK Parti’den ihraçlarla ilgili) Hem partileşme faaliyetleri içinde olacaksınız hem AK Parti’de kalmaya devam edeceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Ayrıca devletin en önemli makamlarına getirilmiş birisi olarak görev yaptığınız dönemle ilgili tehdit dili ile konuşmak kabul edilebilir bir şey değil.”
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