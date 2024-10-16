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Politika

Siyasette yeni bir süreç mi başlıyor? 24 TV ekranlarında çarpıcı değerlendirme: Sınırlarımızın çok yakınında yangın var

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan 'Açık Görüş' programına konuk oldu. Albayrak, siyasette normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yeni bir döneme girilmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü dış politikada ve sınırlarımızın çok yakınında yangın var. Kendi içimizde sorunlarımız olabilir, yanlışlar yapılmış olabilir. Yapılan yanlıştan ders çıkartılması şu anda kesinlikle şart' değerlendirmelerinde bulundu.

16 Ekim 2024 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
Siyasette yeni bir süreç mi başlıyor? 24 TV ekranlarında çarpıcı değerlendirme: Sınırlarımızın çok yakınında yangın var
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Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde 24 TV ekranlarında yayınlanan 'Açık Görüş' programının bu haftaki konuklarından biri İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak'tı.

Siyasette normalleşme tartışmalarına değinen Albayrak, iktidarın DEM Parti ve CHP çağrılarına ilişkin, "Yeni bir döneme girilmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü dış politikada ve sınırlarımızın çok yakınında yangın var. Kendi içimizde sorunlarımız olabilir, yanlışlar yapılmış olabilir. Yapılan yanlıştan ders çıkartılması şu anda kesinlikle şart." dedi.

"YENİ BİR EŞİĞE GİRDİK"

Albayrak, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tokalaşmasına ilişkin, "Türkiye olarak yeni bir eşiğe girdik. Böyle bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Tabi ki meclisteki partiler, farklı görüşleri temsil etmek için ve verilen oylar sayesinde oradalar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı eli farklı bir yöne çekmek gerekmiyor." yorumlarında bulundu.

'SİYASİ KUTUPLAŞMAYI ELEŞTİRENLER BİR ARAYA GELMEYİ DE ELEŞTİRİYOR'

İktidarın DEM Parti çağrıları için değerlendirmelerde bulunan Yeliz Albayrak, "Yıllardır kutuplaştırıldık ve kutuplaştık diye eleştirilerde bulunmuştu. Şimdi bir istişare ortamı yapılıyor. Makul bir zeminde bir araya gelelim dediklerinde neden eleştiriliyor? Kutuplaşmayı eleştirilenler bir araya gelme çabasını da eleştiriyor. Peki ya neden eleştiriyorlar?" dedi.

'YENİ BİR DÖNEME GİRİLMESİ KESİNLİKLE ŞART'

Albayrak, "Yeni bir döneme girilmesi kesinlikle gerekiyor. Çünkü dış politikada ve sınırlarımızın çok yakınında yangın var. ABD'de böyle bir tehlike görmek mümkün mü? Ya da böyle bir durumda ABD ne yapardı? Kendi içimizde sorunlarımız olabilir, yanlışlar yapılmış olabilir. Ama yeni bir revizyon süreci, işlenmeyen bir şey varsa bunun yerine işlenenin getirilmesi ve yapılan yanlıştan ders çıkartılması şu anda kesinlikle şart." dedi.

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