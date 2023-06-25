Siyasi mühendislik hezimetle sonuçlandı: CHP iflas etti

Seçimlerde CHP'nin ağır yenilgi aldığını söyleyen Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, "Hezimet boyutunda yenilgi. Parlamentoda salt çoğunluğun üzerine ulaşma hedefi elde edilemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi de kaybedildi. Yerel seçimlerde de geçen yerel seçimlerde CHP'ye seçimleri kazandıran dinamiklerin çözüldüğü görülüyor" ifadelerini kullandı.

MUHAFAZAKAR SEÇMEN HEDEFLENDİ AMA...

Kanaat önderleri, feodal yapılarla görüşüldü, muhafazakar seçmene ulaşmak için birtakım muhafazakâr figürlerle, partilerle bir araya gelmek yeterli sayıldı. Oysa o partiler ve figürler muhafazakâr seçmen tarafından kendi davalarına ihanet etmiş kişiler olarak görülüyor.

DEĞİŞİM ÇOK ZOR

Bizim parti de değişim olabilir mi? Çok zor. Değişimin kavramının süratle 2 hafta içerisinde altının boşaltıldığı, tam tersi 'değişim' diye diye değişim dinamiklerinin boğulduğu bir sürecin işlemeye başladığını görüyorum. Anlaşılıyor ki sayın genel başkan devam etme niyetinde. Eğer bu niyetini yerel seçim sürecinde gözden geçirmezse, karşına bir adayın çıkması bile çok güç olabilir. Eğer bu süreç içerisindeki yenilginin nedenlerine dair özeleştiri yapmıyorsanız, 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız, aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur.

SİYASİ MÜHENDİSLİK İFLAS ETTİ

Mevcut yenilginin, mevcut izlenen politikanın destekleyicisi, alkışlayıcısı olan hiç kimse bir değişimin ana aktörü olamaz. Bir özeleştiri yapmadan, haklı uyarıları yapan insanları şeytanlaştıran, partinin lanetleri haline getiren bir pratiğin parçası olan kişiler değişimin parçası olamaz. Siyasi mühendislik bu seçimlerde iflas etti. Bir de kalkıp değişimin şampiyonu olmasalar iyi olur.

İL BAŞKANLARININ AÇIKLAMASI

İktidarın doğasını da çözemediklerini düşünüyorum. İl başkanlarının açıklaması sitem de içeriyor ama o bildiriyi kaleme alan arkadaşlarımızın çoğu da tek adaylı kongrelerle oraya geldiler. Açıklama mevcut statükonun devamının güçlü işaretlerini barındırıyor.