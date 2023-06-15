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Politika

Siyasi vurgun yapmışlardı... Küçük ortaklardan yeni hamle

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek olması karşılığında CHP listelerinden vekillik alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden yeni bir hamle geldi. CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci İsmail Saymaz, TBMM'de grup kurmak için 3 genel başkanın bir araya geldiğini ve ortak grup kurma kararı aldıklarını söyledi.

15 Haziran 2023 Perşembe 23:58 - Güncelleme:
Siyasi vurgun yapmışlardı... Küçük ortaklardan yeni hamle
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Seçimlerde alınan büyük hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. Parti içinde başlayan koltuk kavgası daha da katmerlenerek adeta bir savaş boyutuna ulaştı.

CHP'de mağlubiyetin faturasının kime kesileceği tartışmaları devam ederken, Kılıçdaroğlu ise 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor.

CHP seçmeni başarısızlıkta en büyük pay sahiplerinden olarak DEVA, Gelecek ve Saadet'i de görürken, 3 partiden CHP'lileri çıldırtacak yeni bir hamle daha geldi.

KÜÇÜK ORTAKLARDAN BİRLEŞME KARARI

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarırken, bu 3 parti Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz verdiği kulis bilgisinde, "Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi grup kurma kararı aldılar. 3 parti bir grup olarak TBMM'de temsil edilecek." ifadelerini kullandı.

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