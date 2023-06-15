Siyasi vurgun yapmışlardı... Küçük ortaklardan yeni hamle

Seçimlerde alınan büyük hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. Parti içinde başlayan koltuk kavgası daha da katmerlenerek adeta bir savaş boyutuna ulaştı.

CHP'de mağlubiyetin faturasının kime kesileceği tartışmaları devam ederken, Kılıçdaroğlu ise 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor.

CHP seçmeni başarısızlıkta en büyük pay sahiplerinden olarak DEVA, Gelecek ve Saadet'i de görürken, 3 partiden CHP'lileri çıldırtacak yeni bir hamle daha geldi.

KÜÇÜK ORTAKLARDAN BİRLEŞME KARARI

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarırken, bu 3 parti Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz verdiği kulis bilgisinde, "Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi grup kurma kararı aldılar. 3 parti bir grup olarak TBMM'de temsil edilecek." ifadelerini kullandı.