Siyasilerden Bartın'daki maden kazası ile ilgili 'geçmiş olsun' mesajı

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında trafo kaynaklı patlama meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan patlamanın ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARIYLA OLAY YERİNDEDİR



Konu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Bartın'ımıza geçmiş olsun. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR



'Devletimiz tüm kurumlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki işçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Can kaybı olmaması tek temennimiz. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: GEÇMİŞ OLSUN BARTIN



'Geçmiş olsun' dileklerini sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçmiş olsun Bartın. Dualarımız, madende meydana gelen patlamada sonucu mahsur kalan işçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını için. Devletimizin ilgili tüm birimleri vatandaşlarımızın yanında görevleri başındadır.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: CENAB-I HAK ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, "Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.

BAKAN NEBATİ: DEVLETİMİZ, İLGİLİ TÜM KURUMLARIYLA TEYAKKUZ HALİNDE



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için" dedi

BAKAN YANIK: DUALARIMIZ BARTIN İLE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Dualarımız Bartın ile... Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmaması en büyük temennimiz. Psikososyal destek ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda" ifadelerini kullandı.