Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Sandıkların açılması devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunan siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmaya başladı.
BAKAN DÖNMEZ: HAMDOLSUN TÜRKİYE KAZANDI...
HAMDOLSUN ����— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 28, 2023
TÜRKİYE kazandı... pic.twitter.com/Q9Q5elVFP4
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: MİLLİ İRADE; DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM dedi!
MİLLİ İRADE;— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 28, 2023
DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM dedi! @RTErdogan
Türkiye Kazandı!
Zaferimiz ülkemize ve milletimize kutlu olsun!���� pic.twitter.com/DislIPmpTb
SÖZCÜ KALIN: HAYIRLI OLSUN
Hayırlı olsun.— İbrahim Kalın (@ikalin1) May 28, 2023
☺️����☺️���� pic.twitter.com/qhNfQYalvM