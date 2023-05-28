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Politika

Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siyasilerden tebrik mesajları gelmeye başladı.

28 Mayıs 2023 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
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Sandıkların açılması devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunan siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmaya başladı.

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