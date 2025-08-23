Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Gazze mektubuna destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Mektubun, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdanının çağrısı olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin 'insanlık' değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır. Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN PAYLAŞIM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Emine Erdoğan'ın mektubuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Özdemir mesajında, "Bir söz vardır: Göz renkleri farklı olsa da gözyaşları aynıdır. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu bilinçle insanlığın gözü önünde 2 yıldır katledilen Gazze halkı için aynı hassasiyete vurgu yapmıştır. Sayın Melania Trump'ın Ukrayna için ortaya koyduğu çabayı Gazze için de koyması gerekir." ifadelerine yer verdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Melania Trump'a gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekmesini yürekten destekliyorum. Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kaleme aldığı mektup, zulme uğrayan tüm çocuklar adına insanlığın ortak vicdanını harekete geçiren güçlü bir sestir. Bu ses, insanlığın adalet ve merhamet arayışıyla anlam kazandığını hatırlatırken; aynı zamanda, tarihin her döneminde hakikatin yankısını taşıyan vicdanın zulmün karşısında daima diri kaldığını göstermektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektupta, Ukrayna'daki savaş için sergilenen duyarlılığın, Gazze'deki ağır insani dram için de gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunarak Gazze'nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu vurguladı. "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum. Gazze'deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin'in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim."

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: ❝Filistin'de yaşananlar, bir soykırımın da ötesinde, bir grup insanın çıkar ve rahatı için kalan herkesin ve her şeyin değersizleştirilebildiği keyfi bir uluslararası sistemin dayatılmasıdır. Dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamını, diğerlerinden daha değersiz gören bu çarpık düzene karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz. İtibarsızlaştırılan uluslararası hukuk kurallarını ve ortak insani değerlerimizi savunmak, müşterek ilkelerimiz etrafında kenetlenmek mecburiyetindeyiz.❞