Siyasilerden peş peşe 10 Ağustos mesajı: Güçlü siyaset için yeni bir dönüm noktası

Çok sayıda siyasi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamlamasına ilişkin açıklama yaptı

İnan, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2014, veto sevdalılarına, vesayetçilere, FETÖ'cü alçaklara verilen en net cevaptır. Gezi kalkışmasıyla, 17-25 Aralık kumpasıyla, kapalı kapılar ardında kurulan tüm tuzaklarla milli iradeyi devirmek isteyenler, 10 Ağustos 2014'te sandıkta milletin tokadıyla yenildi. O gün Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Biz, liderimizle omuz omuza yürüdüğümüz bu kutlu davada yeni zaferlere hazırlanıyoruz. Millet iradesi dün dimdik ayaktaydı, yarın da dimdik ayakta olacak."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını hatırlattı.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu. Bu tarihi gün, milli iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti. Bu tarihi dönüm noktası, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da temellerini attı. Bugün, o güçlü iradenin açtığı yolda savunma sanayisinden diplomasideki etkin rolümüze, insani yardım misyonlarımızdan teknoloji hamlelerimize kadar uzanan büyük bir yükseliş yaşanıyor.

Ömrünü milletimize adayan, milyonların duasını alan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

10 Ağustos 2014'ün Türkiye'deki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çelik, bu tarihte milletin Türkiye Yüzyılı'na ulaşmayı sağlayacak büyük bir karara imza attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Çelik, "Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bıraktığını anımsattı.

Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir. Sayısız eser, hizmet ve reformla yakın tarihimize damgasını vuran Sayın Erdoğan, milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir. Ekonomide, sosyal politikalarda, demokratik atılımlarda ve dış politikada farklı bir dönem başlatmış, statükoya karşı değişimin adı olmuştur. Millete hizmet yolunda nice yıllara."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansımasının, Türkiye demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önce aziz milletin sandıkta verdiği oylarla, doğrudan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı.

Bu büyük değişimin, vesayetin gölgesini ve ağır baskısını ortadan kaldıran, halkın iradesini devlet idaresine hakim kılan bir devrim olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu reform, milli egemenliği güçlendirdi, demokratik temsili derinleştirdi ve siyasetin merkezine yalnızca milletin onayını yerleştirdi. Artık Türkiye'yi milletin rızası olmadan yönetme devri kapanmıştır. Karar, yetki ve sorumluluk, doğrudan halkın iradesiyle şekillenmektedir. İrade, idareye hakim olmuştur."

Ala, bu köklü dönüşümün hem bugünün hem de yarınların teminatı olduğunu ifade ederek, "Çünkü milli irade en sağlam dayanak noktasıdır. O gün atılan adım, bugün Türkiye'nin daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam etmesini sağlamıştır. Milletin iradesi devletin zirvesindedir ve milletin sesi idarenin pusulasıdır. Artık siyasi tarihimizde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler bir daha geri gelmemek üzere sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: 10 Ağustos 2014... Milletimiz, siyasi tarihimizde ilk kez doğrudan kendi oyuyla Cumhurbaşkanını seçerek demokrasi yolculuğumuzda yeni bir sayfa açtı. O gün, millet iradesi yalnızca sandığa değil; devletin en yüksek makamına doğrudan mühür vurdu. Darbelerle, vesayet odaklarıyla örülen zincirler kırıldı, sivil siyasetin önü ardına kadar açıldı. Bugün Türkiye, yalnızca bölgesinde söz sahibi bir ülke değil; oyun kuran, sistem inşa eden bir devlet vizyonunu hayata geçiriyor. Bu vizyonun temelinde, her daim istikametini kendi belirleyen Türk Milletinin sarsılmaz iradesi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,, "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle ülkemize yeni ufuklar kazandırdı. 10 Ağustos, milletin kendi geleceğini kendi elleriyle yazdığı gün olarak hafızalara işlendi. 23 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkemize tarihi kazanımlar kazandıran, büyük kalkınma hamlelerine imza atan liderimizin öncülüğünde Türkiye, kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünü sürdürecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: 10 Ağustos 2014, millet iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği günlerden biri... Türkiye; tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanını doğrudan halkın oylarıyla seçmiş, aziz milletimiz sandıkta iradesini ortaya koyarak Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı 12. Cumhurbaşkanımız olarak göreve getirmiştir. O gün yalnızca bir seçim kazanılmadı; demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açıldı, milli iradenin gücü tüm dünyaya gösterildi. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan büyük Türkiye yürüyüşü, bugün de kararlılıkla sürüyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, milletimizin desteği ve liderimizin vizyonuyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: 1 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halkın oyuyla seçilmesi; Cumhuriyetimizin demokrasi ufkunu genişleten, millet iradesini güçlendiren tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin desteğiyle çıktığı bu yolculukta yine milletimizle omuz omuza Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: 10 Ağustos 2014'te aziz milletimiz, demokrasi tarihimizin altın sayfalarına nakşedilen büyük bir irade beyanında bulundu. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıldır milletin sarsılmaz güveninin, kararlı iradesinin ve kutlu yürüyüşünün timsali olmuştur. Bugün, Yüce Allah'ın inayeti ile, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Türkiyemiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerine milletçe omuz omuza yürümeye devam ediyor.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Milletin adamı, adaletin temsilcisi, mazlumların gür sesi... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu. Bu tarihi dönüm noktası, büyük bir siyasi başarı olmasının yanında; Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması, demokrasi mücadelemizin en güçlü simgesidir. Bölgesel krizlerin, küresel belirsizliklerin ve istikrarsızlıkların ortasında; Sayın Cumhurbaşkanımız, güçlü liderliği ve kararlı duruşuyla Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdı. Dev yatırımlar, stratejik kalkınma hamleleri ve vizyoner projelerle ülkemizi büyüme, gelişme ve refahın yeni bir çağına kavuşturdu. Temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, demokratikleşme adımlarının kararlılıkla sürdürülmesi ve yüksek standartlı demokrasiye kavuşma hedefi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde somut kazanımlara dönüştü. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; teröre karşı verilen kararlı mücadeleyle "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldı. Şehitlerimizin emaneti, milletimizin birlik ve bütünlüğü sarsılmaz iradeyle korundu. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatı boyunca adaletin, hakkın ve hakikatin yanında durdu. Mazlumun sesi, mağdurun umudu, sessizlerin gür sedası oldu. Nerede bir haksızlık varsa ona karşı durdu, nerede bir mazlum varsa elini uzattı. "Dünya beşten büyüktür" diyerek insanlığın vicdanı oldu, küresel adaletsizliklere meydan okudu. Ülkemizin son çeyrek asrına mührünü vuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde hep birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Güçlü liderlik, kararlı duruş, millete adanmış bir ömür... Nice sağlıklı yıllara Sayın Cumhurbaşkanımız!

