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Skandal haritaya ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yaptı: Teknik bir hata ama vahim bir hata

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Venezuela konusunda ABD'ye destek veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye'nin ikiye bölündüğüne dair bir soruyu yanıtladı. Çavuşoğlu durumu, 'Teknik bir hata ama vahim bir hata' sözleriyle özetledi.

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Bakan Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.  Çavuşoğlu, açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Venezuela konusunda ABD'ye destek veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye'nin ikiye bölündüğüne dair bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Pompeo’yla öğle yemeğinde biraraya geldiklerini, ABD'ye Venezuela konusunda destek veren ülkeler haritasını değerlendirdiklerini aktararak "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı büyükelçiliğimize de yazılı bir şekilde dönerek haritadaki diğer ülkelerle yapılan çok ciddi hataları da bildirmişler. Tabi biz bu haritayı görünce tepki gösterdik, arkadaşlarımız hemen devreye girdiler ve büyükelçimiz Serdar bey bu bilgileri verdi. Kanada dahil hatalar yapıldı. Teknik bir hata ama vahim bir hata" şeklinde konuştu.

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