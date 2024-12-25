Suriye'deki Kürtlerin en büyük siyasi temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcilerinden de olan Keddo, Suriye ve Fırat'ın doğusundaki gelişmelere ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülke topraklarının birliğinin, bölgedeki tüm bileşenlerin ve azınlıkların haklarının korunmasının önemine dikkati çeken Keddo, "PYD ile devrim sürecinin başından itibaren uzun ve zorlu bir diyalog deneyimimiz oldu. Bu diyaloğun ilk aşaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani tarafından yürütüldü ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Başarısızlığın sebebi, PYD ve müttefiklerinin uzantıları ve yan unsurlarıyla birlikte o bölgedeki yönetimi ve zenginlik kaynaklarını tek başlarına kontrol etme ısrarlarıydı. Biz ise yönetimin, o bölgedeki Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Türkmenler gibi tüm bileşenleri kapsamasını istiyorduk." ifadelerini kullandı.

"Bizim temel şartımız, PKK ile bağın koparılmasıydı ancak bu konuda bugüne kadar başarısız olduk." diyen Keddo, ENKS'nin ilk günden itibaren Suriye devrimi bayrağını taşıdığını, PYD'nin ise bu bayrağı sahiplenmediğini, hatta zaman zaman bu bayrağı taşıyanlara karşı mücadele ettiğini anlattı.

-"DEVLETİN EGEMENLİĞİ SAĞLANMALI"

Suriye'nin ulusal birliği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Keddo, "PYD'nin 'Şam'daki yeni yönetimle diyaloğa hazırız' şeklindeki açıklamaları bizim açımızdan olumlu adımlar. Eğer bu girişimlere bağlı kalırlarsa, istikrarı sağlamak için Suriye'nin her yerinde devlet egemenliğini barışçıl bir şekilde genişletmeye yönelinebilir. Suriye'de demokratik bir şekilde devlet otoritesinin gitmediği tek bir köy kalırsa Suriye'de istikrar tam olmayacaktır." şeklinde konuştu.

- "PYD HATALARINI DÜZELTMELİ"

SMDK Siyasi Kurulu Üyesi ve ENKS temsilcisi Keddo, terör örgütü PKK ile bağlantılı grupların bölgedeki varlığını kabul etmediklerini bunların bölgeden çıkartılması gerektiğini belirtti.

"Biz Suriyeliler olarak tüm sınır aşan güçleri reddettik, Suriye'de Suriyeli olmayanların siyasi varlığına karşıyız." diyen Keddo, gelecekte Suriye'de turistlerin ve yabancıların bulunabileceğini ancak yabancıların Suriye'de siyasi faaliyet yürütmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "SDG ve PYD'nin yabancı unsurları çıkarma kapasitesinden umutluyuz ve böylelikle Suriye'nin geleceği için Suriyeliler arasında diyalog mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye devletinin demokratik bir şekilde otoritesini yeniden tesis etmesinin kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini ve tüm halkların, inançların ve kültürlerin haklarını garanti altına alacak bir sistemin oluşturulabileceğini belirten Suriyeli Kürt siyasetçi, şöyle konuştu:

"Hatalarını düzeltmeli, itiraf etmeli ve bu kez rejimin düşmesiyle mutlu ve sevinçli olan Suriye halkının yanında durmalılar. Yeni, çoklu bir Suriye'nin kurulmasını umut eden halkın beklentileri doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Bu nedenle biz, Koalisyon ve Kürt Ulusal Konseyi olarak, kan dökülmemesinde ve Suriye'nin tamamında bölgenin Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Araplar ve diğerlerinin haklarını koruyacak şekilde barışçıl çözümler bulunmasında ısrarcıyız."

- "SURİYE'NİN HER YERİNDE DEMOKRASİ VE GÜVENLİK SAĞLANMALI"

Keddo, "Dostlarımızın, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyonun, Fırat'ın doğusuna uygun, barışçıl bir çözüm bulmasını, böylece tüm ülkenin barış içinde birleşerek ülkenin kurumsallaşması ve Suriye'nin her yerinde demokrasi ve güvenliğin sağlanmasını umuyoruz." dedi.

Beşar Esed rejiminin devrilmesiyle ülkede büyük bir değişim yaşandığını belirten Keddo, yeni yönetimin biraz nefes alması ve güvenlik alanındaki gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriyeli tüm grupların katılımıyla bir ulusal konferans düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Keddo, "Birkaç gün önce de konferansın yakın zamanda yapılacağı konuşuluyordu ancak aldığımız bilgilere göre konferans süresiz olarak ertelendi ama çok uzak bir tarihe değil. Değerlendirmelerimize, bölgesel ve uluslararası dostlarımızdan aldığımız bilgilere göre bu konferans, Suriye'nin geleceğini şekillendirmek için bahsettiğimiz gibi kapsamlı olacak ve tüm Suriyelileri kapsayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Keddo, Kürt Ulusal Konseyi ve tüm bileşenlerin bu hassas ve kritik sürecin başarıya ulaşması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.