Soğuk duş! ''Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?''

Elazığlılar, CHP'li isimlerin tepki çeken bu ifadelerini unutmadı, bugün şehri gezecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak için hazırlık yaptı.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Elazığ'da partililerle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı, esnaf ziyaretine çıkacak. Yıllar sonra CHP'den milletvekili çıkaran kente teşekküre gelen Kılıçdaroğlu, yarın da dönecek.

Programı dahilinde şehir içinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı.

Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler, sosyal medyaya düştü.

Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.

ELAZIĞLILAR UNUTMADI

"Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözleri hatırlatıldı.

Bir başka afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı.

"İHA VE SİHA ÜRETİMİ DURACAK"

Elazığlılar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak" cümlesini de unutmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" ve CHP Genel Merkez Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözleri de afişlere yansıtıldı.