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Politika

Sokak kışkırtmasına geçit yok! 260 provokatör tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından yapılan izinsiz gösteri ve eylemler hakkında, 'Sokak kışkırtması gerçeklerin üstünü örtemez. Hukuku, sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye yaramaz. Eylemlerde 1879 kişi gözaltına alındı 260'ı tutuklandı' dedi.

27 Mart 2025 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Sokak kışkırtmasına geçit yok! 260 provokatör tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bayram tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

ULUDADAĞ'DA YANGIN FACİASI

Olay bölgesine ivedilikle ulaşıldı ve kısa zamanda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 12 personel ekipler tarafından otelden çıkarıldı. Bu personellerden 2'si hayatını kaybetti, 1 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Bu otel 2 Ocak'ta kapatıldı. Yangın esnasında otelde konaklama yok.

İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLAR

Kardeşliğimize pusu kuruldu. Polislerimize baltalarla saldırıldı. Sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuğu sokak eylemleriyle bastırmak, kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye, hukuk devleti ilkesine bağlı bir devlettir.

Yerli markalarımızı boykotla amaçlanan nedir? Bu son yapılan eylemler sonrası 1789 eylemci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklşı terör örgütüyle ihtisaslı kişiler bulunuyor. Eylemlerle 150 polisimiz yaralandı. Polisler bu milletin evladı değil mi? Onların da ailesi yok mu?

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