Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* CHP'nin sokak çağrısı sonrası istenmeyen görüntüler yaşandı.

* Dosyadaki duruma göre gerekli kararlar verilecek. Yargı gerekli incelemeleri yapıyor.

* Karar verici bağımsız yargımızdır. Bizim yargıya müdahale etme gibi bir yetkimiz yok.

* Gençlerle ilgili değerlendirmeyi yapacak olan bağımsız yargıdır.

* Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir şey söz konusu değildir, buna izin vermeyiz. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular devletimize emanettir.

* Hedef saptırma yargıyı etkilemez. Bağımsız ve tarafsız yargı soruşturmasını yapar.

* (Özgür Özel'in 'cunta' sözü) Bu hadsizlik, kendisine iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız cuntacılara geçit vermemiştir. CHP Yassıada zihniyetidir, vesayetçilere destek olmuştur. Bırakın yargı görevini yapsın.

* (Mahir Polat'ın sağlık durumu) Adli Tıp'ın raporunu bekleyeceğiz.