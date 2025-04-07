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Politika

Özgür Özel'in 'cunta' iftirası... Bakan Tunç: Bu hadsizlik, kendisine iade ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şaibeli kurultayın ardından gerçekleşen tek adaylı parti genel başkanlığı seçiminde hızını alamayıp hükümete 'cunta' iftirasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bakan Tunç, 'Bu hadsizlik, kendisine iade ediyoruz. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar. 20 yıl boyunca darbeyi bayram diye kutlatan bir zihniyettir, Cumhuriyet Halk Partisi.' dedi.

7 Nisan 2025 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Özgür Özel'in 'cunta' iftirası... Bakan Tunç: Bu hadsizlik, kendisine iade ediyoruz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* CHP'nin sokak çağrısı sonrası istenmeyen görüntüler yaşandı.

* Dosyadaki duruma göre gerekli kararlar verilecek. Yargı gerekli incelemeleri yapıyor.

* Karar verici bağımsız yargımızdır. Bizim yargıya müdahale etme gibi bir yetkimiz yok.

* Gençlerle ilgili değerlendirmeyi yapacak olan bağımsız yargıdır.

* Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Ülkemizde kesinlikle çıplak arama diye bir şey söz konusu değildir, buna izin vermeyiz. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular devletimize emanettir.

* Hedef saptırma yargıyı etkilemez. Bağımsız ve tarafsız yargı soruşturmasını yapar.

* (Özgür Özel'in 'cunta' sözü) Bu hadsizlik, kendisine iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız cuntacılara geçit vermemiştir. CHP Yassıada zihniyetidir, vesayetçilere destek olmuştur. Bırakın yargı görevini yapsın.

* (Mahir Polat'ın sağlık durumu) Adli Tıp'ın raporunu bekleyeceğiz.

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