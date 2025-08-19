İSTANBUL 29°C / 21°C
Politika

Söke'de siyasi dengeler değişti... CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın AK Parti'ye geçişi sonrasında; Söke'de siyasi dengeleri değiştiren gelişmeler yaşandı. CHP'den istifa eden Şakir Gülmez, Hilal Kabasakal, Necmettin Aka ve Muharrem Özcan, AK Parti'ye katıldı.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 15:08
Söke'de siyasi dengeler değişti... CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler
Söke siyaseti ve özellikle meclis grubu da bu değişiklikten nasibini aldı. CHP'den istifa eden Şakir Gülmez, Hilal Kabasakal, Necmettin Aka ve Muharrem Özcan, AK Parti'ye katılırken; Murat Günal ise MHP'ye kayıt oldu. CHP'den istifa eden Tuncay Bozdağ'ın yerine meclise giren Muharrem Özcan, mazbatasını aldıktan hemen sonra partisinden ayrılarak AK Parti'ye geçti.

Cumhur İttifakı'na katılan 5 meclis üyesi ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın da saf değiştirmesiyle gözler, Eylül ayında yapılacak ilk Belediye Meclisi toplantısına çevrildi. Söke Belediye Meclisi'nde 16 CHP'li Meclis Üyesi yoluna devam ederken; MHP (Cumhur İttifakı) meclis üyesi sayısı yeni katılımlarla 15'e yükseldi.

Meclis üyeliğinden istifa eden Av. Tuncay Bozdağ'ın yerine yeni bir ismin, Encümen Üyeliği'ne seçilmesi bekleniyor. Diğer taraftan parti değişiminin ardından, Nisan 2026'da görev süreleri dolacak olan ihtisas komisyonlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

