Somali'nin ardından Deniz Kuvvetlerine Katar'da yeni sorumluluk

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar programı kapsamında Deniz Unsur Komutanlığımızı da ziyaret ederek Bahriyelilere hitap etti. Bakan Yaşar Güler, şunları söyledi:

KÜRESEL VE BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYORUZ

"Resmî ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Katar'da Deniz Unsur Komutanlığımızı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimin başında 101'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

Küresel ve bölgesel düzeyde son derece kritik ve hassas gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine kaotik bir süreçte ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek;

▪️ Terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte,

▪️ Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ve hava harekâtları ile terör örgütüne ağır kayıplar yaşatmaktadır.

Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın emniyetini en yoğun tedbirlerle sağlarken Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tavizsiz bir şekilde koruyoruz. Ayrıca, birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor; küresel ve bölgesel barış ve istikrara önemli katkılar sunuyoruz. Dost ve kardeş Katar da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği ülkelerden biridir. 2017 yılından itibaren Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız burada güvenlik, eğitim ve askerî danışmanlık faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir.

DENİZ KUVVETLERİMİZ SOMALİ'DE OLDUĞU GİBİ KATAR'DA DA YENİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEYE BAŞLADI

Kahraman ordumuzun, her alanda etkin olduğu bu dönemde, Deniz Kuvvetlerimiz de birbirinden önemli ve kritik görevler üstlenmektedir. Nitekim Deniz Kuvvetlerimiz;

▪️ Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta,

▪️ Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırmakta,

▪️ Üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta,

▪️ Katıldığı ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarıyla da gücünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir.

Deniz Kuvvetlerimiz, bu yakın dönemde Somali'de olduğu gibi Katar'da da yeni bir sorumluluk üstlenmeye başlamıştır. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız bünyesinde teşkil ettiğimiz Deniz Unsur Komutanlığımız, Katar ile askerî ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkaracak önemli bir adımdır. Buradaki Deniz unsurlarımızın varlığı ile;

▪️ Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkân ve kabiliyetlerini desteklemeyi,

▪️ Deniz harekât ve faaliyetlerine ilişkin eğitimler vermeyi,

▪️ Aynı zamanda müşterek eğitim ve tatbikatlar ile bölgesel güvenliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz.

BAHRİYELİLERE TARİHÎ BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Katar Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilerimiz, sadece operasyonel ve eğitim görevleriyle sınırlı değil aynı zamanda savunma sanayi alanında da güçlü bir şekilde devam etmektedir. Katar Deniz Kuvvetleri için inşa ettiğimiz silahlı eğitim gemileri de bu alandaki iş birliğimizin güzide nişaneleri olmuştur. Bu kapsamda ifade etmek isterim ki Deniz Kuvvetlerimiz, envanterindeki yerli, millî ve modern teknolojiye sahip savunma sanayi ürünleri ile dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir.

Özellikle son yıllarda, başta MİLGEM ve MİLDEN projelerimiz olmak üzere donanmamızın amiral gemisi TCG ANADOLU ve hizmete aldığımız pek çok deniz platformu bu alanda ulaştığımız mümtaz seviyeyi ortaya koymaktadır. Donanmamızın göz bebeği TCG KUŞADASI ve TCG KUMKALE'nin burada konuşlanması da Türk ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasındaki müstesna ilişkilere daha büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu anlamda siz kahraman bahriyelilere de tarihî bir sorumluluk düşmektedir.

Unutmayınız ki köklü bir denizcilik geçmişine sahip atalarımız, sahip oldukları donanma gücüyle nice büyük zaferler elde etmiş; asırlarca dünya denizlerinin hâkimi olmuş ve pek çok bölgenin güvenliğini sağlamıştır. Nitekim Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk Donanması Akdeniz'de büyük başarılara imza atarken Piri Reis de Basra Körfezi ve Umman açıklarında deniz harekâtı icra etmiştir. Dolayısıyla bugün de donanmamızın Basra Körfezi'nde faaliyet göstermesi, hepimiz için ayrı bir gurur vesilesidir.

Bu şanlı mirasın temsilcileri olan sizler de buradaki göreviniz çerçevesinde;

▪️ Bir yandan bölgesel deniz güvenliği için caydırıcı bir unsur olurken, aynı zamanda Katar Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik önemli bir vazifeyi ifa edeceksiniz.

Sizlerin, yüksek bir sorumluluk bilinciyle ve büyük bir motivasyon ile görevlerinizi layıkıyla yapacağınıza,

▪️ Deniz Kuvvetlerimizi en iyi şekilde temsil ederek Basra Körfezi'nde şanlı sancağımızı gururla dalgalandıracağınıza yürekten inanıyorum.

Sonuç olarak Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki en büyük ortaklarımızdan biri olan Katar ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki güvenlik, askerî eğitim ve iş birliğinin artarak devam etmesi yegâne hedefimizdir. Burada yapacağınız güzel ve verimli çalışmaların da bu hedefimize olumlu katkılar sunacağı muhakkaktır. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.

Sözlerime son verirken;

▪️ Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Çaka Bey'den Fatih Sultan Mehmet'e, Barbaros Hayreddin Paşa'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

▪️ Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor,

▪️ Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz bahtınız açık olsun. Hoşça kalın."