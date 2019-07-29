Sömürüye karşı ümmet birliği

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in Türkiye ziyareti büyük yankı uyandırdı. Önde gelen medya kuruluşlarından Malay Mail, Malezya Başbakan’ı Mahathir Muhammed’in Türkiye ziyareti üzerine çarpıcı analizlerde bulundu. “Doktor Mahathir’in Türkiye ziyaretinden 3 şey öğrendik” başlıklı yazıda, Malezya’nın Türkiye ile müttefik olması halinde, Türkiye ve Malezya’nın karşılıklı olarak bundan faydalanabileceğine dikkat çekti.

MALEZYA-TÜRKİYE İTTİFAKI

Başbakan Muhammed Mahathir’in Türkiye hakkında, “Müslüman çoğunluğa sahip gelişmiş ender ülkelerden biri. Malezya Türkiye ile ittifak yaparak çok başarılı olabilecek bir imkan kazanmış olur. Türkiye Malezya için Avrupa’ya açılan bir kapı olabilecekken, Malezya da Türkiye için Asya’ya açılan bir kapı olabilir” dedi.

F-35’E KARŞI ATAK

Batı ve Asya etkileşimine ek olarak jeopolitik açıdan başka muhtelif sonuçların da doğabileceğine belirtilerek. “Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ve Çin ile de yakın ilişkiler sürdürmekte. Başbakan Mahathir Muhammed’in ise ‘yeni sömürgeciliğe’ (neocolonialism) gösterdiği direniş ise bilinen bir gerçek. Malezya Türkiye ile ittifak çerçevesinde ABD’ye karşı daha fazla söz sahibi olabileceği” vurgulandı. Malezya’nın çağın gerisinde kalmış savunma sistemlerinden söz eden Malay Mail, Malezya’nın bu açığını Türkiye üretimi “ATAK helikopterleri” ile giderebileceğini söyledi. ATAK helikopterlerinin gelişmiş teknolojisine rağmen piyasadaki muadillerine nazaran tam 4 kat daha ucuz olduğuna dikkat çeken gazete, “Singapur’un F-35 alımına karşı caydırıcı bir silah olacaktır” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Atak helikopterlerine ek olarak yine Türkiye üretimi insansız hava aracı ANKA’nın da Malezya için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren gazete, Başbakan Mahathir Muhammed’in “Türk üretimi ANKA sayesinde Malezya bölgede söz sahibi olabilir” sözlerine değindi.