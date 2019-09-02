Son dakika: Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihracı istendi
AK Parti MYK'dan ihraç kararı: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın partiden kesin ihracı istendi
Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı Kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.