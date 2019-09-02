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Son dakika: Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihracı istendi

AK Parti MYK'dan ihraç kararı: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın partiden kesin ihracı istendi

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Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı Kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

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