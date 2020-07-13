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Politika

Başkan Erdoğan-Putin arasında önemli görüşme: Mutabık kaldılar

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Putin, bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:21
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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