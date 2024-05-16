Kobani tiyatrosunda son perde! Amerikan uşaklarının patronları kazandı

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.

da 6-8 Ekim provokasyonları hakkında'ye çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kobani provokasyonu sonucu 200 binden fazla Kürt'ün yerinden edildiğini belirten Albayrak, "Birisi bana HDP'nin bu yaptıklarını Kürtlere nasıl bir fayda olduğunu söylesin. Güya bunlar Kürtlerin haklarını savunuyorlar. Kobani tiyatrosu, oradaki 200 binden fazla Kürt halkının yerini yurdunu terk etmesine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylar sonucunda Türkiye'deki ve Suriye'deki Kürtlerin mağdur olduklarının altını çizen Albayrak, "Suriye'deki ve buradaki Kürtler mağdur oldu, evlatlarını kaybetti. O zaman kim kazandı? İnsanların bunu bir düşünmesi lazım. Türkiye'de de Suriye'de kimse kazanmadı. Amerikan uşaklarının patronları kazandı. Bu kadar basit." şeklinde konuştu.

6-8 Ekim provokasyonlarının siyaset üstü bir olay olduğunu belirten Albayrak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Bu milli bir mesele. Bahsettiğimiz şey Türkiye'nin varlık-yokluk, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü meselesi. Bu ülkede siyaset yapanlar, aydınların herkesin bu olup bitenleri iyi çözümlemesi, analiz etmesi ve buna göre tavır alması gerekiyor. Konuştuğumuz konu asla bir siyasi konu değil. Bugün 10 yıl öncesine göre hiç değişen bir şey yok. Amerika hala Türkiye'nin zayıflamasını bekliyor.

6-8 EKİM PROVOKASYONUNA CEZA YAĞDI



Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak (@NuhAlbayrak): Birisi bana HDP'nin bu yaptıklarını Kürtlere nasıl bir fayda olduğunu bana söylesin. Güya bunlar Kürtlerin haklarını savunuyorlar. O Kobani tiyatrosu, oradaki 200 binden fazla Kürt halkının yerini... pic.twitter.com/Yy6Lrwf4Wt — 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS CEZASI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirdi.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.