Millet İttifakı'nda aday belirleme süreci kavgalı geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce masadan kalktı, 3 gün sonra geri döndü.

Adayın açıklandığı son toplantı da oldukça gergin geçti.

Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti liderleri, Akşener'in iki belediye başkanı için getirdiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisinin kamuoyuna duyurulmasına tepki gösterdi.

Liderler, belediye başkanlarıyla ilgili kararı partileriyle görüştü.

EN ŞİDDETLİ İTİRAZ BABACAN'DAN GELDİ, AKŞENER 'YETER' DİYE BAĞIRDI

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, DEVA Partisi'nin toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantı da da en şiddetli itiraz Babacan'dan geldi. Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, "Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım" dedi.

Sesler yükseldi.

İyi Parti lideri "Yeter" diye bağırdı.

Araya Davutoğlu girdi.

Sesler salonun dışına taşınca Akşener'in arabası bile hazırlandı.

Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi.