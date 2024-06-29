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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

DHA29 Haziran 2024 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.

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