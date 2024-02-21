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Politika

Fatih Altaylı'nın 'KAAN' hakkındaki skandal sözlerine tepki: Bunların zihniyetleri bozuk

Milli muharip uçak KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın tarihi uçuşunun ardından Fatih Altaylı'nın 'İnsanlara hayal satmayın. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi.' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir de Altaylı'nın bu sözlerine canlı yayında tepki göstererek, 'Bunları ikna edemezsiniz. Çünkü bunların zihniyetleri bozuk.' diyerek tepki gösterdi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Fatih Altaylı'nın 'KAAN' hakkındaki skandal sözlerine tepki: Bunların zihniyetleri bozuk
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

FATİH ALTAYLI'NIN KAAN HAZIMSIZLIĞI

Fatih Altaylı, KAAN'ın Milli Muharip Uçak KAAN ilk görücüye çıkarıldığı dönemde hazımsızlığını gizleyememiş ve çirkin ifadeler kullanmıştı. Altaylı Türkiye'nin önemli kilometre taşlarından olan KAAN projesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin.

HİLMİ DAŞDEMİR'DEN SERT TEPKİ: BUNLARIN ZİHNİYETLERİ BOZUK!

KAAN'ın tarihi ilk uçuşu Gazeteci Murat Çiçek'in 24 TV'de sunduğu 'Açık Görüş' programında da masaya yatırıldı. Programın konuklarından Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Altaylı'nın sözlerine tepki göstererek, "(Fatih Altaylı) Bu adam sürekli çamur atıyordu, bunları ikna edemezsiniz. Her bir kabloyu görse bile yine ikna olmaz. Çünkü zihniyetleri bozuk." ifadelerini kullandı.

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