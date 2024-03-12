31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Partiler seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2019 yılında ise İBB yönetimini devralan Ekrem İmamoğlu, her fırsatta metrolar ile ilgili yalan beyanlarda bulunmaktan çekinmiyor.

2017 yılında AK Parti döneminde temeli atılan metroları sahiplenen İmamoğlu'nun yalanlarını Kahraman Poyrazoğlu, 24 TV'de yayınlanan 'Basın Ekspres' programında gözler önüne serdi.

İmamoğlu'nun birçok metro hattını yaptığını iddia ediyor diyen Poyrazoğlu, "Mahmutbey-Esenler metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017'yi gösteriyor. Yani İBB'nin yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemden bahsediyoruz.

Bir diğer hat Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı. O da 28 Nisan 2017 tarihinde yapımına başlanan hatlardan biri ve Göztepe-Ataşehir metro hattı o da yine aynı gün 28 Nisan 2017 tarihinde yapımına başlanan metro hatlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu da bu gerçeği bilmesine rağmen kendisinin döneminde bu hatların yapılmaya başlandığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Metro konusunda başka önemli detayların da olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, "2019 haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39.2 km metro hattı bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu 5 yıllık zaman diliminde bu hatlara sadece 8.11 km'lik katkı yaptı. İmamoğlu döneminde İBB'nin projelendirip başladığı bir proje yok. Metrolar için 1.55 milyar Euro kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar Euro'yu ne yaptığı da merak konusu." açıklamasında bulundu.

İBB bütçesiyle projelendirilen ve yapılan metro hatlarını verilerle anlatan Poyrazoğlu, "Mahmutbey-Mecidiyeköy-Yıldız metrosunda 20 kilometrelik hatta İmamoğlu'nun katkısı yüzde 6. Dudullu-Bostancı metrosunda 14.3 kilometrelik hatta İmamoğlu'nun katkısı yüzde 11. Eminönü-Alibeyköy tramvay projesinde 10.1 kilometrelik hatta İmamoğlu'nun katkısı yüzde 11. Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler projesinde 800 metrelik hatta İmamoğlu'nun katkısı yüzde 50. Ataköy-İkitelli metrosu ilk etap 2.1 kilometrede İmamoğlu'nun katkısı yüzde 50. Başakşehir-Kayaşehir metrosu Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı. Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro yine Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı." dedi.