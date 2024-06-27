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Politika

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı: Son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı

İYİ Parti kurucularından Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Aydın, 'Son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı' dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
Koray Aydın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı: Son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı
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Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Aydın yaptığı açıklamada, "Son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı. İYİ Parti, tam kitlelere açılacağı bir dönemde içine kapandı, 2023 genel seçimleri öncesi yersiz ve zamansız bir şekilde ilçe ve illerde kongre sürecini başlatarak enerjisini iç rekabete harcamak durumunda kaldı. 2023 genel seçimlerine giderken Altılı Masa sürecinde yetkili kurulların tam desteği olmasına rağmen hatalı bir strateji yürütüldü. Akabinde tamamen ötekileştirmeye ve adaletsizliğe dayanan, sözde milletvekili temayül yoklaması ile yeni bir ayrışma süreci daha yaşandı. Bir zamanlar huzur ve güven dolu İYİ Parti Ailesi'nin evinde artık huzursuzluk ve güvensizlik baş gösterdi" dedi.

İstifa açıklamasında, "İYİ Parti'nin mevcut Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na ve yönetimine başarılar diliyorum" diyen Aydın, "Ülkesine ve milletine aşık bir Türk milliyetçisi olarak hizmetlerime ve mücadeleme Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim" dedi.

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