Bahçeli: Büyükelçinin koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır

6 Şubat 2022 Pazar 12:06 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 12:48

Devlet Bahçeli'nin açıklamarından önemli satır başlıkları:

Yolumuz çetin olsa da inancımızın kuvveti ile önümüze çıkan engelleri, kurulan tuzakları yıkıyoruz

CHP istikametinden şaşmış, aziz Atatürk ile yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kollarını sıvamıştır

CHP'nin 1920'li yıllardaki CHP ile uzaktan yakından alakası kalmamış, tanınamaz hale gelmiştir

CHP milli ahlaka el kaldırmıştır. Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına da demokrasi diyecek kadar rezalete yuvarlanmıştır

CHP Türk milletinin hassasiyetiyle alenen oynamaktadır. Türkiye'de dezavantajlı kimse yok, bunu iddia edenler bir avuç kiralık kalemdir

CHP, HDP ve zilletin diğer çıkar ortakları emperyalizmin mızrak ucudur.

Zillet ittifakı ağır hasarlıdır. Bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar veremediler

En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız

İBB Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana sebebi Cumhurbaşkanlığı adaylığıdır

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmeye kalkışmıştır. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı ülkelerden geçmedi

Yunanistan insanlık suçu işliyor

Kimse bize özgürlük dersi vermeye kalkmasın. Biz alayının çapını biliriz. Onlar kendi söküklerini diksinler

HDP'nin alçak bildirisi PKK ile ilişkisini gözle önüne serdi. HDP'nin kapatılması gerekmektedir

HDP demek, PKK demek olduğu kadar CHP demek, HDP demektir

Terörist Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen CHP'liler HDP'nin safına girsin

AYRINTILAR GELECEK...