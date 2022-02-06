Bahçeli: Büyükelçinin koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır

Devlet Bahçeli'nin açıklamarından önemli satır başlıkları:
Yolumuz çetin olsa da inancımızın kuvveti ile önümüze çıkan engelleri, kurulan tuzakları yıkıyoruz
CHP istikametinden şaşmış, aziz Atatürk ile yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kollarını sıvamıştır
CHP'nin 1920'li yıllardaki CHP ile uzaktan yakından alakası kalmamış, tanınamaz hale gelmiştir
CHP milli ahlaka el kaldırmıştır. Türkiye'ye yumruk sallamış, bunun adına da demokrasi diyecek kadar rezalete yuvarlanmıştır
CHP Türk milletinin hassasiyetiyle alenen oynamaktadır. Türkiye'de dezavantajlı kimse yok, bunu iddia edenler bir avuç kiralık kalemdir
CHP, HDP ve zilletin diğer çıkar ortakları emperyalizmin mızrak ucudur.
Zillet ittifakı ağır hasarlıdır. Bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar veremediler
En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız
İBB Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana sebebi Cumhurbaşkanlığı adaylığıdır
ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmeye kalkışmıştır. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı ülkelerden geçmedi
Yunanistan insanlık suçu işliyor
Kimse bize özgürlük dersi vermeye kalkmasın. Biz alayının çapını biliriz. Onlar kendi söküklerini diksinler
HDP'nin alçak bildirisi PKK ile ilişkisini gözle önüne serdi. HDP'nin kapatılması gerekmektedir
HDP demek, PKK demek olduğu kadar CHP demek, HDP demektir
Terörist Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen CHP'liler HDP'nin safına girsin
AYRINTILAR GELECEK...