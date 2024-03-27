Bakan Bolat'tan 'İsrail ile ticaret' iddialarına cevap: MOSSAD destekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV'de 'Açık Görüş Özel' programında Gazeteci Murat Çiçek'in sorularını cevapladı.

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını belirten Bakan Bolat, "İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam boyutundaki zalimce saldırıları karşısında Türkiye, her platformda gereken aksiyonları gösterdi ve göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki 'Türkiye, İsrail'e silah satıyor' manipülasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Bu tarz haberler terör örgütleri ile bağlantılı sitelerde verilmişti. Bunlar Türkiye'nin silah ve mühimmat satıyormuş gibi bir suçlanma şekliydi. Bir kere sitelere bakacaksınız bunlar güvenilir siteler mi? Bunlar devlete savaşa açan siteler. Bunların haberlerine ilk bakışta inanmak son derece yanlıştır. Biz araştırdık bulduk. İletişim Başkanlığı ile konuyu paylaştık. Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımız açıklama yaptı. Bu iddialar yurt dışı kaynaklı devlete düşman siteler tarafından kurgulanan manipülasyonlardır. Seçime günler kala iktidara 1-2 puan oyunu düşürebilir miyiz çabaları bunlar. " dedi.

7 EKİM'DEN BU YANA İSRAİL İLE TİCARET YÜZDE 33 AZALDI

Bakan Bolat, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Hükümetin sürekli 'İsrail'le ticaret' suçlamalarıyla sıkıştırılmak istenmesi, bazı marjinal siyasi unsurların ve terör örgütlerinin "fake" hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çabalarıdır. Bunu İsrail istihbaratı da destekliyor. Alt kategoriye baktığımızda birisi jel yakıtı biri de çakmak gazı çıktı. Silah mühimmatı denilen şey balıkçılıktaki zıpkın. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırısı başladıktan 20 Mart'a kadar olan tarihte karşılıklı ticaret yüzde 33 azaldı. Hükümet, kamu kurumları ve devlet şirketleri olarak asla İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor.



Pandemi sonrası yaşanan fahiş fiyatlar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Fahiş fiyatla mücadele, zararlı ürünler, tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünler, yanıltıcı-aldatıcı reklamlarla mücadele alanında denetimlerimizi yapıyoruz. Özellikle gıda ürünleriyle alakalı olarak da Tarım Bakanlığımızın denetim ekipleriyle birlikte hareket ediyoruz. Devlet olarak vatandaşımızın, stokçuluk veya karaborsacılık faaliyetlerine maruz kalmaması için ihracattan taviz veriyoruz. Covid geldi, üretim düştü. İnsanlar karantinada, evlerde kaldı. Fabrikalar kapandı. Arz-talep zincirlerinde büyük kopmalar meydana geldi. Tüm bunlar yaşanırken ağır bir deprem meydana geldi. Bu depremin de 105 milyar dolar maliyeti geldi. Bu yaklaşık 2,5- 3 senede ödenecek çok önemli bir maliyet. Bir de bunun yükü ile karşı karşıya geldik. İhracat yapılan ürünlerde içeride arz azalınca fiyatların artabileceği durumlarda da ihracatı kısıtlayabiliyoruz. Bunları uyguladık. Kesinlikle vatandaş lehine, tüketici lehine ihracatta fedakarlık yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadele ile ilgili de net mesajlar veren Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Hükümetimiz bununla ilgili olarak, orta vadeli programla, enflasyonla mücadele için yoğun bir çaba içerisinde. Bunu yaparken birçok dengeyi bir arada götürmek zorundasınız. Denetimlerimiz hiç hız kesmiyor, ara vermiyoruz. 2023 yılının başından bu yana 14 ayda toplamda 850 milyon liralık cezalar uyguladık. Yüzbinlerce ürünü denetledik.

İHRACAT RAKAMLARI



İhracat rakamlarını değerlendiren Bakan Bolar, "Haziran'dan bu yana, eylül hariç ihracatımızı her ay geçen yılın aynı ayına kıyasla artırmayı başardık. Hedefimiz cari açığı 30 milyar doların altında tutmak. Dış ticaret açığımızı azaldıkça, cari işlemler açığımızı azalttıkça döviz yeterliliğimiz artacak. Döviz kuru baskı altında kalmayacak. Bu sene ki hedefimiz, mal ihracatında 267 milyar dolar. Hizmetler ihracatındaki hedefimiz 110 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

"Dış ticaret açığımızı azalttıkça, döviz yeterliliğimiz artacak." diyen Bakan Bolat, "Döviz kuru baskı altında kalmayacak. Her seçim öncesi yapıldığı gibi ben buna 'finansal terör' diyorum, yurt dışındaki kaçakların ekonomiyi sabote etmek için 'dolar şuraya çıkacak' açıklamalarıyla amaçları, ekonomiyi ve finansal istikrarı sabote etmek. Ekonomiyi sabotaj suçtur. Bu bir finansal terördür. Gerek Batı Avrupalılar, gerek Amerikalılar, gerek ise Körfez'in zengin ülkelerinin sanayicileri, yatırımcıları Türkiye'yi yatırım yapmak için ideal bir ülke olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakanların yerel seçim çalışmalarına verdiği destek ile ilgili açıklamasına, "Daha 9 ay önce 2 ay boyunca sadece bir ilin belediye başkanı olarak görev ve sorumluluk alanı olan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hepsi ikisi de Anadolu illerinin hepsini gezdiler" diyerek tepki gösterdi.