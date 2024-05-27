Genel seçimlerde hezimete uğrayan 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Genel başkanlığa tekrar varım der misiniz?' sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:



Genel başkan olmak için mücadeleci olacaksınız, önünüze engeller çıkacak engelleri aşacaksınız. Böyle olması lazım genel başkan olmak için. Kurultay'da hiçbir zaman ben genel başkan olacağım demedim. Delegeler aday olarak gösterdiler. Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz. Delegeler isterse neden olmasın.