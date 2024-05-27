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Politika

Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

14-28 Mayıs Genel seçimlerinin hemen ardından partisinde istenmeyen kişi ilan edilerek koltuğundan olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında 'Genel başkanlığa tekrar varım der misiniz?' sorusuna “Delege isterse neden olmasın” cevabını vererek yeşil ışık yaktı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:04 - Güncelleme:
Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı
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Genel seçimlerde hezimete uğrayan 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DELEGE İSTERSE NEDEN OLMASIN"

'Genel başkanlığa tekrar varım der misiniz?' sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

Genel başkan olmak için mücadeleci olacaksınız, önünüze engeller çıkacak engelleri aşacaksınız. Böyle olması lazım genel başkan olmak için. Kurultay'da hiçbir zaman ben genel başkan olacağım demedim. Delegeler aday olarak gösterdiler. Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz. Delegeler isterse neden olmasın.

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