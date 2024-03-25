CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin, istifa sürecine ilişkin CNN Türk yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çetin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında durduk, bugün tasfiye edilen birçok isim gibi. Bu olumsuz bir puan olarak hanemize yazıldı. Ben hayatımda kimseyi yarı yolda bırakmadım dedim arkadaşlarıma. 'Bunun cezası mı olmalı ödülü mü olmalı, ben olsam kendim gibi kişilere güvenirim' dedim.

İNTİKAM ALIR GİBİ HAREKET EDİLDİ

Şu anki yönetim kadrosu bize düşman gibi davrandı, intikam alır gibi hareket edildi. Önceden çağırıp "sizi kadromuzda düşünmüyoruz. Siz Kemal Beyin arkasında durdunuz. Kendimize yakın isimleri başkan adayı yapacağız" deselerdi hayhay derdik. CHP'de bir pusu kültürü oluşmaya başladı. Bizlere resmen pusu kurdular. Kurultay ve sonrasında genel başkan "şeref namus sözü veriyorum ki ön seçim yapacağım" dedi. Söz verdikten sonra ön seçim yapmamak nedir? Sonra dedi ki "başarılı olan başkanlarla aynen devam edeceğiz" dedi.

SEÇİLME HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALACAKLARDI

Ön seçim yapacağız sözüne güvenerek başvurdum, değilse başvurmazdım belki. Bakınız, başarılı başkanlarla devam edeceğiz dedikleri için tamam dedik. 10 yılda 13 defa en başarılı belediye başkanı seçildim. Sonuçtan emindik. Araştırma da yaptılar, bir genel başkan yardımcısı iyi niyetle gönderdi, açıklanacaksın dedi. Yüzde 68 çıktım bu sonuçta. Ondan sonra her hafta ertelendi. Aralık geldi açıklama yok, Ocak geldi, Şubat geldi açıklama yok. Bunlar bize pusu kurdular, son dakikada başkasını belirleyip saf dışı bırakacaklar dedim. Bizim seçilme hakkımızı elimizden alacaklardı.

Benim adaylığımdan sonra itiraz ettiler, o da reddedildi. Kurdukları pusuya kendileri düştüler.