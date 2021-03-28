Sonunda anladılar: Oyun bitti, Türkiye S-400'leri iade etmeyecek

Star.com.tr 28 Mart 2021 Pazar 09:51 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 09:54

İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülke basınına Türkiye ve İtalya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çeken Frattini, Draghi'nin İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik bağı anladığını belirtti.

"TÜRKİYE-İRAN-RUSYA EKSENİ ÇIKARIMIZA AYKIRI"

Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için Dışişleri bakanı olduğu dönemde İngilizlerle birlikte "Türkiye'nin dostları" adlı bir grup oluşturduklarını ifade eden Frattini, "Schröder ve Chirac hemen kapıyı kapattı, dikkatsiz bir hareketti. Bugün tüm çıkarlarımıza aykırı bir Ankara-Tahran-Moskova eksenine tanık oluyoruz" dedi.

"OYUN BİTTİ, TÜRKİYE S-400'LERİ İADE ETMEYECEK"

Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" dedi.

"TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ"

Türkiye'nin Kazakistan, Azerbaycan ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla halihazırda bir enerji merkezi olduğunu ifade eden Frattini, Libya ile yapılan MEB anlaşmasına değinerek Türkiye'nin tek bir hamle ile tüm Akdeniz Avrupa'sını atladığını belirtti.

"TÜRKİYE KAFKASYA VE KARABAĞ'DA DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Fransa önderliğindeki Minsk grubunun uzun ve beyhude çabalarının ardından bir telefon görüşmesi ile Karabağ'da ateşkesi sağladığına dikkat çeken Frattini, "Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya daha fazla söz sahibi" ifadelerini kullandı.

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