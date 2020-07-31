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Politika

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı: Bahçeli'den uzun süre sonra ilk paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyayla ilgili yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Twitter'da ilk paylaşımını yaptı. Bahçeli, ”Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta Kulüp Başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 11:59 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 12:04
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Devlet Bahçeli, sosyal medyada en son paylaşımını 1 Temmuz’da yapmıştı. Son paylaşımında "Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli'nin Meclis’te düzenleme yapılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığı açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'ndan geçen sosyal medya ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bahçeli, Twitter hesabından ilk paylaşımını Fatih Karagümrük Spor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle yaptı. Bahçeli, Karagümrük Spor formasının yanında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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