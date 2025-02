Sosyal medya için yeni hamle! Bakan Göktaş: Kademeli bir düzenleme önereceğiz

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu'nda toplandı.

Göktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilgili Eylem Planı kapsamında 2024'te gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Çocuklar için yürüttükleri tüm çalışmaları "çocuğun üstün yararı" ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gözlerini dünyaya açan her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk." ifadelerini anımsattı.

Bu anlamda, her bir çocuğun potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesini sağlamak için bütüncül ve kapsayıcı politikalar geliştirdiklerini anlatan Göktaş, bu anlayışla hazırladıkları 2023-2028 Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli bir yol haritası sunduğunu kaydetti.

Göktaş, bu eylem planıyla çocukların haklarının korunmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirterek, çocuk refahının artırılması, her alanda eşit fırsatlara erişimlerinin sağlanması için yeni mekanizmalar da geliştirdiklerini aktardı.

Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Göktaş, tüm paydaşların sorumluluklarını ve katkılarını ön planda tutarak çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir ortamda büyümelerini sağladıklarını söyledi.

- "GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Eylem Planında yer alan 6 stratejik amaç doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Bu amaçlardan ilki olan, çocuk hakları ve katılımı kapsamında 18 faaliyet gerçekleştirerek çocukların karar alma mekanizmalarında yer almalarına destek olduk. Çocuk Hakları Komitelerine katılan 34 bini aşkın çocuğun haklarının ve sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl 7 bölgede düzenlenen 25. Ulusal Çocuk Forumu Buluşmaları ile çocuk haklarının önemine dikkati çektik. Yıl içinde iki Çocuk Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Çocuk Hakları İl Komitelerimizle 180 bin 744 çocuk katılımlı 3 bin 545 etkinlik düzenledik. Bu faaliyetlerimizle Türkiye'de geleceğe özgüvenle bakan geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Göktaş, ikinci stratejik amaç olan, "çocuk dostu adalet" alanında 19 faaliyeti hayata geçirerek, çocukların adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmalar kurduklarını dile getirdi.

Risk altında bulunan bir çocuğu tespit ettikleri anda, zaman kaybetmeden gerekli önlemleri aldıklarını bildiren Göktaş, Bakanlık olarak, müdahil oldukları tüm davalarda çocuğun üstün yararını gözeterek gerekli müdahaleleri ivedilikle gerçekleştirdiklerini anlattı.

Üçüncü stratejik amaçlarının, çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, çocuklarımızın güvenli ortamlarda büyümeleri için tam 83 faaliyet gerçekleştirdik. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile bugüne kadar 10 bin 467 çocuğumuzu koruyucu ailelerimizle himaye ettik. 589'u 2024 yılında olmak üzere bugüne kadar 20 bin 222 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetimiz ile 170 bin 567 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek olduk, olmaya devam ediyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 643 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, devrim niteliğinde bir yenilik hayata geçirdik, çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bulunan 1185 çocuk evi ve 119 çocuk evleri siteleri ve 58 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitelerinde toplam 15 bin 168 çocuğumuza hizmet veriyoruz."

- "2024'TE 198 BİN 486 ÇOCUĞUN İZLEME SÜRECİNİ YÜRÜTTÜK"

Çocukların güvenliğini her şeyin üstünde tuttuklarını dile getiren Göktaş, "Çocuklar Güvende ekiplerimizle 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yürüttük. Risk altında olduğu değerlendirilen çocukların okullarına 27 bin 295 ziyaret gerçekleştirdik. 56 bin 524 sosyal hizmet müdahalesi uyguladık. Ayrıca 51 bin 466 aileye rehberlik hizmeti sunduk." dedi.

Göktaş, dördüncü stratejik amaç olan, alternatif bakım hizmetleri kapsamında 14 faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik bakım ve destek modelleri geliştirdiklerini vurguladı.

Bu amaçla dezavantajlı çocuklara yönelik bakım ve eğitim hizmetlerini güçlendirdiklerini kaydeden Göktaş, Bakanlığa bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 92 bin 709 çocuğa hizmet verdiklerini, 2 bin 987 çocuğun ücretsiz bakımını sağladıklarını dile getirdi.

Göktaş, eğitimlerini tamamlamış nitelikli çocuk bakıcılarının evde bakım hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla UNICEF işbirliğiyle Ev Temelli Nitelikli Bakım Hizmet Modelini hayata geçireceklerini söyledi.

Beşinci stratejik amaç doğrultusunda, afet, kriz ve acil durumlardan etkilenen çocuklara yönelik hizmetler kapsamında 27 faaliyet yürüttüklerini aktaran Göktaş, "Kriz anlarında çocukların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı daha da güçlendirdik. 6 Şubat deprem afetinden sonra çocuklarımızın hane ziyaretleri ile düzenli takibini sağladık. Ayrıca koruma sistemini güçlendirmek için çocuklara yönelik acil hizmetler, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleyici ve koruyucu projeleri hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Son stratejik amaç olan bilgi teknolojilerine erişim ve güvenli internet kullanımı alanında 21 faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Göktaş, bu faaliyetlerle çocukların dijital dünyada güvenli şekilde yer alabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

- "DİJİTAL BAĞIMLILIK RİSKİNE KARŞI ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çocuklarımız ne yazık ki dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalıyor. Bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocuklar, istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklerle karşılaşıyor. Bu durum nedeniyle sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görebiliyor. Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz 'Sosyal Medya Çalışma Grubumuz' ile koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz."

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl, aileyi ve dinamik nüfus yapısını koruyan, bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık. Zira küresel ölçekteki eğilime paralel olarak, ülkemizde de evlilikler ve doğum oranları gitgide azalıyor. Doğurganlık hızı dünya genelinde 2,32 iken, Türkiye'de ülke tarihinin en düşük oranı 1,51'e kadar geriledi. Nüfusun kendini yenileyebilmesi için ise bu rakamın 2,1 olduğunu hepimiz biliyoruz. 2,1 eşiğinin üzerinde olan Türkiye genelinde sadece 10 ilimiz var. Tüm illerimizde düşüş var. Genç nüfusun giderek azalması ekonomiden sağlığa, güvenlikten sosyal hayata kadar pek çok alanda zorlukları beraberinde getirecektir. Bugün, aile kurumunun ve dinamik nüfusun korunması bir milli beka meselesidir. Aile Yılı kapsamında yürüteceğimiz faaliyetlerle, bir yandan dinamik nüfusu korurken diğer yandan aile bireyleri arasındaki dayanışmayı ve kuşaklar arası bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Göktaş'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.