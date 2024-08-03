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Politika

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek: #ErdoğanınYanındayız

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaptığı paylaşımla hedef alması sonrası, sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın yanında olduğunu belirttikleri etiket çalışması başlattı. Siyasilerin de destek olduğu 'Erdoğan'ın Yanındayız' etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 08:27 - Güncelleme:
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek: #ErdoğanınYanındayız
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Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticareti durdurduğu ve Hamas'a koşulsuz destek verdiği için hedef aldı.

Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı hadsiz paylaşıma siyasilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

"ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"

Sosyal medya kullanıcıları Erdoğan'ın yanında olduğunu belirttikleri etiket çalışması başlattı. 'Erdoğan'ın Yanındayız' etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Etikete, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler de destek verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, "ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın ardından, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN, "ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ" PAYLAŞIMI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının ardından sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti: Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

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